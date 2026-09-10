Préstamo Banco Nación para consolidar deudas: ¿cuánto pagás de cuota si pedís $5 millones?

El Banco Nación ofrece una línea de hasta $100 millones para consolidar deudas en una sola cuota y con plazos de hasta 120 meses. El crédito se otorga en UVA y, para un préstamo de $5 millones a 10 años, la cuota inicial equivalente ronda los $71.735, aunque puede variar según la evolución de la UVA.

El Banco Nación tiene una línea de crédito destinada a personas que buscan unificar deudas que mantienen tanto en la entidad como en otros bancos y financieras. El préstamo permite reunir las obligaciones en una sola cuota mensual y ofrece plazos de hasta 120 meses.

La operatoria está destinada a clientes que cobran sus ingresos en el Banco Nación y contempla tanto deudas en situación regular como determinadas obligaciones con atraso, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la entidad.

¿Qué es la consolidación de deudas del Banco Nación?

La propuesta permite cancelar diferentes deudas mediante un único préstamo, de manera que el cliente deja de afrontar varias obligaciones y pasa a tener una sola cuota mensual.

El crédito puede utilizarse para cancelar deudas existentes en el Banco Nación y también en otras entidades financieras. El monto máximo es de $100 millones y puede cubrir hasta el 100% de las obligaciones que se busquen consolidar.

El dinero no se entrega directamente al cliente: el Banco Nación transfiere los fondos a las entidades acreedoras para cancelar las deudas correspondientes.

Una de las principales ventajas es que se trata de una operación a sola firma.

¿Quiénes pueden acceder?

La línea está destinada a personas humanas pertenecientes a la cartera haberes, previsional o abierta del Banco Nación que:

Tengan una cuota vencida e impaga en situación 1 o 2 en el Banco Nación.

Perciban sus ingresos en el Banco Nación.

Puedan tener deudas regulares o irregulares en otras entidades del sistema financiero.

No registren deudas con atrasos en situación 5 durante alguno de los últimos 12 meses en la Central de Deudores del BCRA.

Además, solamente se pueden consolidar deudas en las que el solicitante sea titular. Quedan excluidas aquellas obligaciones en las que figure como garante o codeudor.

¿Cuánto se puede pedir y en qué plazo?

El préstamo tiene un monto máximo de $100.000.000, con un plazo que va desde 12 hasta 120 meses.

La cuota se calcula mediante el sistema francés y se abona mensualmente.

La principal particularidad es que la financiación se encuentra denominada en UVA. Esto significa que el capital adeudado se actualiza de acuerdo con la evolución de la UVA, por lo que la cuota expresada en pesos puede aumentar con el paso del tiempo.

Ejemplo: ¿cuánto se paga por un préstamo de $5 millones?

Para tener una referencia, si una persona consolida $5.000.000 a 120 meses y se toma como referencia la tasa nominal anual del 12% para deudas en situación regular, la cuota inicial equivalente, calculada bajo el sistema francés, sería de aproximadamente $71.735.

Sin embargo, este dato debe tomarse solamente como referencia inicial, ya que el préstamo es UVA. La cuota efectiva en pesos dependerá del valor de la UVA y de su evolución durante el período del crédito.

En términos financieros, para $5 millones a 120 meses con una TNA del 12%, la cuota inicial equivalente es:

Concepto Valor Monto solicitado $5.000.000 Plazo 120 meses TNA 12% Cuota inicial equivalente $71.735 Sistema de amortización Francés Modalidad UVA

En caso de que la deuda a consolidar se encuentre en situación irregular, la tasa nominal anual asciende al 14%. Con ese escenario, para $5 millones a 120 meses, la cuota inicial equivalente sería de aproximadamente $77.633, también antes de contemplar la evolución de la UVA.

Por eso, no se puede tomar la cuota en pesos como un valor fijo durante los 10 años.

Tasas para consolidar deudas

Para las deudas en situación regular, el Banco Nación informa una TNA fija del 12%, con una TEA del 12,69%.

El costo financiero total varía según se contrate o no la opción de prima para establecer un tope de cuota vinculado al CVS.

Situación de la deuda TNA TEA CFT TNA sin prima CFT TEA sin prima Regular 12% 12,69% 14,52% 15,53% Irregular 14% 14,94% 16,94% 18,32%

Para quienes opten por la prima de topeo CVS, el CFT informado es de 15,59% TNA y 16,76% TEA para deuda regular, mientras que para deuda irregular asciende a 18% TNA y 19,56% TEA.

Una condición importante: la cuota no puede superar el 25% de los ingresos

El Banco Nación establece que la cuota calculada para un período de 30 días no puede superar el 25% del ingreso neto del solicitante.

Esto significa que el monto que una persona puede consolidar no depende únicamente del máximo de $100 millones, sino también de su capacidad de pago.

Por ejemplo, si la cuota inicial de referencia para un préstamo de $5 millones fuera de unos $71.735, el ingreso neto considerado para la evaluación debería ser suficiente para que esa cuota represente como máximo el 25%.

¿Qué deudas se pueden consolidar?

La línea permite cancelar deudas del Banco Nación y de otras entidades financieras, tanto en situación regular como irregular no judicializada.

En el caso de una deuda irregular, el nuevo préstamo debe cubrir la totalidad del monto necesario para cancelarla y permitir que el cliente vuelva a estar en situación regular dentro del sistema financiero.

No pueden incluirse préstamos hipotecarios para vivienda.

Además, los préstamos personales que se quieran consolidar deben haber sido otorgados al menos 90 días antes de la solicitud.

¿Qué documentación hay que presentar?

Además de la documentación habitual, el cliente debe presentar una nota o liquidación emitida por cada entidad acreedora que acredite la deuda.

El documento debe incluir:

Nombre y apellido y número de documento o CUIL/CUIT.

Importe de la deuda a cancelar.

Banco, sucursal, número de cuenta y titular de la cuenta donde se debe transferir el dinero.

Vigencia de la nota o liquidación.

La documentación debe tener una antelación mínima de 24 horas respecto de la fecha prevista para el desembolso.

¿Qué pasa con la tarjeta de crédito del Banco Nación?

Los clientes que tengan una tarjeta de crédito del Banco Nación también tienen una condición particular.

Mientras dure la contención crediticia, el límite disponible de la tarjeta deberá reducirse en un 85%, salvo que ese límite ya hubiera sido reducido previamente por una refinanciación de tarjeta.

Una opción para limitar el impacto de la UVA

El Banco Nación ofrece además la posibilidad de contratar una prima de topeo CVS. Esta alternativa permite elegir mensualmente un tope para el valor de la cuota en función del CVS en lugar de la evolución de la UVA.

El costo de esta prima surge de la diferencia entre la cuota calculada con la tasa pactada y una cuota calculada con un adicional de 1 punto porcentual anual.

En todos los casos, antes de tomar el crédito es importante considerar que se trata de una financiación UVA, por lo que la evolución futura de la cuota en pesos dependerá del comportamiento de la unidad de valor.

También hay una condición adicional: si el cliente deja de percibir sus haberes en una cuenta sueldo de su titularidad en el Banco Nación, se aplicará un incremento de 5 puntos porcentuales anuales sobre la TNA UVA original.