Plazo Fijo: siguen subiendo las tasas ¿cuánto paga si deposito $100000 en un mes?

Con tasas que llegan al 44 % anual, los plazos fijos vuelven a ofrecer rendimientos atractivos. ¿Cuánto se gana en solo 30 días con $100.000 invertidos?

Si bien por mucho tiempo perdieron con la inflación, la merma de los números que proporciona el INDEC, en un contexto de inflación moderada y competencia entre bancos, los plazos fijos tradicionales vuelven a ser una opción atractiva para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros en pesos.

Las tasas nominales anuales (TNA) se han ajustado al alza en las últimas semanas, y algunas entidades ya ofrecen hasta un 44 % o más.

Plazo Fijo: ¿cuánto rinde cada banco?

A continuación, el detalle de cuánto paga cada banco por un depósito de $100.000 a 30 días:

Banco TNA (%) Interés mensual estimado Total al vencimiento Banco Nación 44 $3.667 $103.667 Banco Galicia 43 $3.583 $103.583 Banco CMF 44 $3.667 $103.667 Banco Santander 35 $2.917 $102.917

Cálculo aproximado: Interés mensual = Monto x (TNA / 12)

Plazo Fijo: ¿conviene invertir?

Con una inflación proyectada en torno al 1,7 % para agosto, estas tasas ofrecen un rendimiento real positivo. El plazo fijo sigue siendo una herramienta conservadora pero efectiva para quienes priorizan seguridad y previsibilidad.

Además, muchos bancos permiten constituir plazos fijos de forma 100 % digital, sin necesidad de acudir a una sucursal. Esto facilita el acceso a la inversión incluso para quienes no son clientes habituales, ya que algunas entidades ofrecen tasas competitivas para nuevos usuarios.

Si bien no es la opción más rentable del mercado, el plazo fijo tradicional sigue siendo una alternativa válida para perfiles moderados, especialmente en períodos de estabilidad cambiaria.