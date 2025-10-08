Plazo Fijo: ¿cuánto ganás en un mes en octubre si depositás $100000?

Con una tasa del 37,5% anual, un depósito de $100.000 a 30 días en el Banco Nación puede generar más de $4.000 de ganancia, consolidándose como una de las alternativas más competitivas del mercado financiero argentino.

Durante octubre, la oferta de plazos fijos mostró una amplia dispersión de tasas entre los bancos, reflejando estrategias diferenciadas según el tamaño y el tipo de entidad. Para un depósito de $500.000 a 30 días, los rendimientos mensuales oscilaron entre $12.329 y $18.082, dependiendo de dónde se colocara el dinero.

Esto rinde en los bancos tradicionales

Entre los principales bancos del país, las tasas se mantuvieron en torno al 31%-38% anual:

Banco de la Nación Argentina: 37,5% anual → $515.411

Banco Galicia: 37,5% anual → $515.411

Banco Macro: 38% anual → $515.616

Banco Santander Argentina: 35% anual → $514.384

Banco BBVA Argentina: 35,5% anual → $514.589

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34% anual → $513.973

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31% anual → $512.740

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina): 35,15% anual → $514.445

Promedio de los grandes bancos: 36,2% anual → rendimiento mensual: ~$14.000

Bancos cooperativos y provinciales

En este segmento, los rendimientos fueron más altos que en los grandes bancos:

Banco Credicoop: 39% anual → $516.027

Banco de la Provincia de Córdoba: 39,5% anual → $516.198

Banco de Corrientes: 42% anual → $518.082

Banco de Tierra del Fuego: 39% anual → $516.027

Banco del Chubut, Banco del Sol, Banco Dino: 38% anual → $515.616

Banco de Formosa: 30% anual → $512.329

Promedio bancos provinciales y cooperativos: 38,3% anual → rendimiento mensual: ~$15.600

Bancos digitales y compañías financieras online

Los bancos digitales y entidades financieras online lideraron el ranking de rendimientos, con tasas superiores al 40%:

Banco Bica, Banco CMF, Banco Meridian, Banco Voii: 44% anual → $518.082

Banco Mariva, Reba Compañía Financiera: 43% anual → $517.671

Banco Hipotecario: 42,5% anual → $517.466

Crédito Regional Compañía Financiera, Banco de Corrientes: 42% anual → $517.000 aprox.

Bibank: 40% anual → $516.438

Promedio de bancos digitales: 41,8% anual → $16.900 de rendimiento mensual aproximado

Diferencias y estrategias

La brecha entre los rendimientos más bajos y más altos llegó a 13 puntos porcentuales, equivalente a $5.342 adicionales en un solo mes sobre un depósito de $500.000. Los bancos tradicionales justifican sus tasas más bajas por la menor necesidad de captar depósitos, mientras que los digitales y entidades más pequeñas buscan atraer nuevos clientes con rendimientos competitivos.

Algunas entidades ofrecen tasas diferenciadas según el tipo de cliente y el canal de constitución del plazo fijo, priorizando depósitos online para no clientes o nuevos clientes, mientras mantienen condiciones estables para clientes existentes.

En octubre de 2025, el Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37,5% para depósitos a plazo fijo tradicionales de 30 días. Esto se traduce en una Tasa Efectiva Anual (TEA) de aproximadamente 61,27% y una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de 4,006% Banco de la Nación Argentina.

Plazo Fijo: ¿Cuánto se gana con $100.000 a 30 días?

Para un depósito de $100.000 a 30 días, la ganancia mensual sería:

$100.000 × 4,006% ≈ $4.006

Por lo tanto, al final del mes, el saldo total sería:

$100.000 + $4.006 = $104.006

Comparativa con otros bancos

A modo de referencia, otras entidades ofrecen las siguientes tasas para depósitos a 30 días:

Banco TNA Ganancia mensual estimada Banco Nación Argentina 37,5% $4.006 Banco Macro 38% $4.033 Banco Credicoop 39% $4.075 Banco Bica / Voii 44% $4.333

Nota: Las cifras son aproximadas y pueden variar según el monto invertido y las condiciones específicas de cada banco.