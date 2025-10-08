Plazo Fijo: ¿cuánto ganás en un mes en octubre si depositás $100000?

Con una tasa del 37,5% anual, un depósito de $100.000 a 30 días en el Banco Nación puede generar más de $4.000 de ganancia, consolidándose como una de las alternativas más competitivas del mercado financiero argentino.
Durante octubre, la oferta de plazos fijos mostró una amplia dispersión de tasas entre los bancos, reflejando estrategias diferenciadas según el tamaño y el tipo de entidad. Para un depósito de $500.000 a 30 días, los rendimientos mensuales oscilaron entre $12.329 y $18.082, dependiendo de dónde se colocara el dinero.
Esto rinde en los bancos tradicionales
Entre los principales bancos del país, las tasas se mantuvieron en torno al 31%-38% anual:
-
Banco de la Nación Argentina: 37,5% anual → $515.411
-
Banco Galicia: 37,5% anual → $515.411
-
Banco Macro: 38% anual → $515.616
-
Banco Santander Argentina: 35% anual → $514.384
-
Banco BBVA Argentina: 35,5% anual → $514.589
-
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34% anual → $513.973
-
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31% anual → $512.740
-
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina): 35,15% anual → $514.445
Promedio de los grandes bancos: 36,2% anual → rendimiento mensual: ~$14.000
Bancos cooperativos y provinciales
En este segmento, los rendimientos fueron más altos que en los grandes bancos:
-
Banco Credicoop: 39% anual → $516.027
-
Banco de la Provincia de Córdoba: 39,5% anual → $516.198
-
Banco de Corrientes: 42% anual → $518.082
-
Banco de Tierra del Fuego: 39% anual → $516.027
-
Banco del Chubut, Banco del Sol, Banco Dino: 38% anual → $515.616
-
Banco de Formosa: 30% anual → $512.329
Promedio bancos provinciales y cooperativos: 38,3% anual → rendimiento mensual: ~$15.600
Bancos digitales y compañías financieras online
Los bancos digitales y entidades financieras online lideraron el ranking de rendimientos, con tasas superiores al 40%:
-
Banco Bica, Banco CMF, Banco Meridian, Banco Voii: 44% anual → $518.082
-
Banco Mariva, Reba Compañía Financiera: 43% anual → $517.671
-
Banco Hipotecario: 42,5% anual → $517.466
-
Crédito Regional Compañía Financiera, Banco de Corrientes: 42% anual → $517.000 aprox.
-
Bibank: 40% anual → $516.438
Promedio de bancos digitales: 41,8% anual → $16.900 de rendimiento mensual aproximado
Diferencias y estrategias
La brecha entre los rendimientos más bajos y más altos llegó a 13 puntos porcentuales, equivalente a $5.342 adicionales en un solo mes sobre un depósito de $500.000. Los bancos tradicionales justifican sus tasas más bajas por la menor necesidad de captar depósitos, mientras que los digitales y entidades más pequeñas buscan atraer nuevos clientes con rendimientos competitivos.
Algunas entidades ofrecen tasas diferenciadas según el tipo de cliente y el canal de constitución del plazo fijo, priorizando depósitos online para no clientes o nuevos clientes, mientras mantienen condiciones estables para clientes existentes.
En octubre de 2025, el Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37,5% para depósitos a plazo fijo tradicionales de 30 días. Esto se traduce en una Tasa Efectiva Anual (TEA) de aproximadamente 61,27% y una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de 4,006% Banco de la Nación Argentina.
Plazo Fijo: ¿Cuánto se gana con $100.000 a 30 días?
Para un depósito de $100.000 a 30 días, la ganancia mensual sería:
$100.000 × 4,006% ≈ $4.006
Por lo tanto, al final del mes, el saldo total sería:
$100.000 + $4.006 = $104.006
Comparativa con otros bancos
A modo de referencia, otras entidades ofrecen las siguientes tasas para depósitos a 30 días:
|Banco
|TNA
|Ganancia mensual estimada
|Banco Nación Argentina
|37,5%
|$4.006
|Banco Macro
|38%
|$4.033
|Banco Credicoop
|39%
|$4.075
|Banco Bica / Voii
|44%
|$4.333
Nota: Las cifras son aproximadas y pueden variar según el monto invertido y las condiciones específicas de cada banco.