PAMI: amplían la cobertura gratuita de medicamentos ¿a cuánto?

La Justicia Federal sobreseyó al titular del PAMI en Mendoza por la causa vinculada al Plan Vivir Mejor, mientras el organismo amplió de 150 a 549 la lista de medicamentos con cobertura del 100% para jubilados, con nuevos mecanismos de acceso y requisitos vigentes.

La Justicia Federal dictó el sobresedimiento de David Litvinchuk, titular del PAMI en Mendoza, en la causa penal por presunta desobediencia judicial vinculada al Plan Vivir Mejor, que otorgaba cobertura del 100% en medicamentos a jubilados. La decisión se basó en que el funcionario no contaba con las facultades ni con los sistemas informáticos necesarios para retrotraer la medida dispuesta a nivel nacional.

La denuncia había sido impulsada tras los cambios introducidos cuando asumió Javier Milei, que modificaron los estatutos del PAMI y dejaron sin efecto el Plan Vivir Mejor. Posteriormente, la Justicia ordenó retrotraer esa decisión y restituir la cobertura total de medicamentos, algo que en la práctica no se concretó, lo que derivó en las acusaciones por desobediencia.

Según el fallo, Litvinchuk sí informó a las autoridades nacionales sobre la imposibilidad de ejecutar la orden judicial desde la delegación provincial, por carecer de atribuciones normativas y de acceso a los sistemas necesarios. Por ese motivo, la jueza federal entendió que no correspondía imputarle responsabilidad penal.

En paralelo, la causa también alcanza al titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamón, quien sí tendría la potestad para modificar los sistemas informáticos. En su caso, la Justicia otorgó un plazo de 10 días para adecuarlos; si cumple con esa orden, también quedaría sobreseído.

Más allá del frente judicial, se anunció una ampliación significativa en la cobertura de medicamentos para jubilados. El listado de remedios con cobertura del 100% pasó de 150 a 549, y se garantiza sin cuestionamientos el acceso gratuito a al menos cuatro medicamentos. En determinadas circunstancias, ese número puede extenderse hasta siete.

Los requisitos generales dispuestos por el Ejecutivo Nacional continúan vigentes: no percibir más de una jubilación y media mínima, no estar afiliado a medicina prepaga, no poseer más de un inmueble ni un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Sin embargo, el nuevo esquema amplía el universo de beneficiarios y simplifica el acceso, ya que los afiliados solo deberán inscribirse —de manera presencial o digital— y el cruce de datos lo realizará el propio PAMI.

Además, se habilitó la posibilidad de acceder a un quinto y sexto medicamento gratuito mediante una vía de reconsideración en la sede de PAMI Mendoza, y a un séptimo por vía de excepción a nivel nacional. También podrán ingresar al subsidio quienes destinen más del 15% de su jubilación al gasto en medicamentos.

En el plano civil, continúa avanzando la denuncia de Jubipén contra el PAMI y contra Litvinchuk. Esa causa habría generado una deuda millonaria por la medida cautelar vigente, que en su momento alcanzó los 70 millones de pesos y sigue incrementándose.

Desde la defensa del funcionario mendocino celebraron el sobresedimiento y señalaron que quedó acreditado que Litvinchuk actuó conforme a sus competencias. En tanto, desde el PAMI sostuvieron que los cambios buscan garantizar la sustentabilidad del organismo y asegurar las prestaciones médicas a más de cinco millones de afiliados en todo el país.