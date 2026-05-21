Nuevo subsidio para garrafas: cómo chequear si te van a devolver los $9.500

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios para la compra de garrafas que ya comenzó a funcionar en Argentina y reemplaza al tradicional Programa Hogar. A partir de mayo de 2026, los beneficiarios podrán recibir un reintegro inmediato de $9.593 por cada carga realizada en comercios adheridos, siempre que utilicen billeteras virtuales habilitadas.

El beneficio está destinado a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y forma parte del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), administrado por la Secretaría de Energía y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El nuevo sistema comenzó a regir este mes y contempla subsidios de hasta dos garrafas mensuales durante el invierno, mientras que en períodos de menor demanda se podrá acceder a una unidad por mes.

Cómo funciona el nuevo subsidio para garrafas

A diferencia del ex Programa Hogar, donde el dinero se depositaba mensualmente en una cuenta bancaria, el nuevo mecanismo funciona mediante un reintegro instantáneo al momento de la compra.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben pagar la garrafa con las aplicaciones BNA+ o MODO en locales adheridos. Una vez realizada la operación, el sistema acredita automáticamente la devolución de $9.593.

El objetivo oficial es evitar intermediarios y garantizar que la ayuda estatal llegue directamente a quienes necesitan comprar gas envasado.

Cómo saber si sos beneficiario

Las personas interesadas pueden consultar si forman parte del padrón ingresando a Mi Argentina con CUIL y contraseña personal. Allí se puede verificar si el hogar está incluido dentro del ReSEF y revisar el estado de la solicitud.

Además, el sistema permite corroborar si el subsidio aparece activo utilizando el DNI del titular registrado.

Requisitos para acceder al subsidio

El acceso al beneficio depende de que los datos personales y del domicilio estén actualizados, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas puede variar según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada zona.

Para solicitar el subsidio, los hogares deberán completar una Declaración Jurada digital donde se informa la composición familiar y la situación habitacional.

Entre los requisitos principales figuran:

Tener ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Vivir en un hogar sin conexión a la red de gas natural.

Contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD), Certificado ReNaBaP o pensión para Veteranos de Malvinas en los casos contemplados.

Estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Por qué pueden suspender el beneficio

Desde ANSES explicaron que se realizarán controles mensuales automáticos mediante cruces de datos con el sistema SINTyS para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo las condiciones establecidas.

Entre los principales motivos por los que se puede suspender el subsidio aparecen:

Superar los topes de ingresos permitidos.

Declarar un domicilio ubicado en zonas donde existe red de gas natural.

No utilizar medios de pago habilitados para aplicar el reintegro.

Detectar inconsistencias en los datos personales o del grupo familiar.

Además, quienes cobraban el ex Programa Hogar deberán volver a inscribirse en este nuevo esquema para seguir recibiendo asistencia estatal.

En caso de no aparecer como beneficiario pese a cumplir con los requisitos, los usuarios podrán iniciar un reclamo desde la sección “Denuncias y Reclamos” del sitio oficial de ANSES o comunicarse a la línea gratuita 130.