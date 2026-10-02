Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en octubre de 2026?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) todavía no actualizó en su sitio web la tabla correspondiente a octubre, pero los nuevos valores para el personal de casas particulares ya están vigentes, debido a que fueron oficializados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Dentro de la escala se encuentran las niñeras, ya que la actividad está comprendida en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

Cuánto cobra una niñera por hora en octubre de 2026

Desde el 1° de octubre de 2026, el salario mínimo para quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de personas es de:

$4.337,53 por hora , para trabajadoras con retiro.

, para trabajadoras con retiro. $4.801,52 por hora, para trabajadoras sin retiro.

Estos son los valores mínimos establecidos para la actividad. El monto que finalmente cobre una trabajadora puede ser superior si se acuerda una remuneración mayor con el empleador.

En el caso de quienes cobran por mes, los básicos de octubre son de $548.429,23 con retiro y $605.050,00 sin retiro.

Cuánto aumentó el sueldo de las niñeras

En octubre se aplica un incremento del 1,7% sobre las remuneraciones mínimas vigentes en septiembre.

Además, durante este mes se incorpora a los salarios básicos otro 50% de la suma no remunerativa acordada para agosto, por lo que el incremento no se limita únicamente al porcentaje de actualización.

En septiembre, la hora para asistencia y cuidado de personas era de $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro.

Otros adicionales que pueden corresponder

Además del salario básico, las trabajadoras pueden tener derecho a otros conceptos según las características de la relación laboral.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado, computado desde septiembre de 2020.

También corresponde un plus por zona desfavorable del 30% para quienes trabajan en determinadas provincias y localidades de la Patagonia, de acuerdo con las condiciones establecidas para el régimen de casas particulares.

Por lo tanto, para calcular cuánto debe cobrar una niñera en octubre no solamente debe tenerse en cuenta el valor básico de la hora, sino también los adicionales que correspondan en cada caso.

La escala de octubre ya está vigente

Aunque ARCA todavía no publicó los nuevos importes de octubre en su página, los empleadores deben aplicar la escala desde el 1° de octubre de 2026.

Por ese motivo, quienes trabajan por hora deben recibir como mínimo $4.337,53 con retiro o $4.801,52 sin retiro por cada hora trabajada como asistencia y cuidado de personas durante octubre.