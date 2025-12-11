Monotributo: ¿cuáles son las escalas vigentes y cuánto se paga en diciembre?

Las categorías y las cuotas del monotributo se mantienen sin cambios en diciembre 2025, con topes actualizados por inflación semestral y montos que varían según el nivel de facturación y el tipo de actividad.

En el último mes del año, los monotributistas pueden consultar cuáles son las escalas y los valores de las cuotas que rigen durante diciembre 2025, según la información oficial del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Las categorías continúan siendo las mismas establecidas en la actualización vigente desde agosto y que se extenderá hasta febrero de 2026. Como ocurre desde la última modificación del régimen, los topes de facturación se ajustan en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque no de manera mensual, sino semestral. Esto significa que las escalas se recalculan únicamente con la inflación acumulada en cada período de seis meses.

Escalas del monotributo vigentes en diciembre 2025

Los límites de facturación para cada categoría se mantienen de la siguiente manera:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto se paga de monotributo en diciembre 2025

La cuota mensual del monotributo se compone de tres ítems: impuesto integrado, aporte al SIPA y obra social. Estos son los valores vigentes según cada categoría:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

SIPA: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

SIPA: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) / $12.547,81 (bienes)

SIPA: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) / $20.773,60 (bienes)

SIPA: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) / $33.181,99 (bienes)

SIPA: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) / $43.220,24 (bienes)

SIPA: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) / $53.537,32 (bienes)

SIPA: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) / $153.362,13 (bienes)

SIPA: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) / $243.985,21 (bienes)

SIPA: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) / $292.782,26 (bienes)

SIPA: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)

Categoría K