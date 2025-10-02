Monotributo: cómo se utiliza el simulador online de ARCA para calcular la categoría

La nueva herramienta de ARCA permite calcular de manera rápida y anónima la categoría del Monotributo según facturación, actividad y otros parámetros clave, sin necesidad de ingresar datos personales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva herramienta online que busca simplificar la vida de los pequeños contribuyentes. Se trata de un simulador gratuito y anónimo que permite estimar la categoría del Monotributo sin necesidad de ingresar datos personales.

Según informó el organismo, el sistema es ágil e intuitivo, pensado para que cualquier persona pueda conocer cuál es la categoría que le corresponde de acuerdo con su actividad económica y su nivel de facturación.

ARCA: cómo funciona el simulador para calcular la categoría del Monotributo

Para utilizar la herramienta, es necesario ingresar al sitio web del simulador del Monotributo y completar algunos datos básicos sobre la actividad del contribuyente, como por ejemplo:

Si se trata de venta de productos o prestación de servicios.

La superficie del local afectado a la actividad, en caso de tenerlo.

El consumo anual de energía eléctrica (en kilowatts).

El monto total abonado en concepto de alquiler durante el año.

El ingreso bruto anual estimado.

Con esta información, el sistema arroja un cálculo aproximado de la categoría que corresponde según las escalas vigentes de ARCA, junto con el monto de la cuota mensual a pagar en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Monotributo: escalas y recategorización

Las escalas y cuotas del Monotributo se actualizan dos veces al año, en febrero y agosto, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec.

En esos mismos períodos se habilita la recategorización obligatoria, en la que cada contribuyente debe informar su nivel de actividad de los últimos 12 meses. Si supera el tope de facturación de su categoría actual, está obligado a recategorizarse.

En caso de que los ingresos excedan los límites de la categoría máxima («K»), se pierde automáticamente la condición de monotributista y se pasa al régimen general de autónomos, lo que implica afrontar una carga fiscal más elevada.