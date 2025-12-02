Metalúrgicos: ¿cuánto tienen que cobrar en diciembre con el aumento?

La UOM cerró un principio de acuerdo que incluye montos no remunerativos y subas escalonadas hasta marzo. En diciembre, los trabajadores percibirán una suma fija de $35.000, mientras avanza la homologación.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dio un paso clave hacia la actualización salarial del sector al alcanzar un principio de entendimiento con las cámaras empresarias durante una reunión realizada el jueves pasado. Los dirgientes gremiales lograron destrabar la negociación paritaria que se encontraba pendiente desde septiembre.

El preacuerdo abarca a los trabajadores comprendidos en la Rama 17 y todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, con excepción de la Rama 21 (siderurgia), que quedará fuera de esta actualización.

¿Cuánto deben cobrar en diciembre?

De acuerdo con lo pactado, para diciembre de 2025 se estableció una suma no remunerativa de $35.000, que se adicionará al salario correspondiente de cada categoría. Este monto se integra dentro de un esquema de incrementos y pagos extraordinarios que se extiende hasta marzo de 2026.

Detalles del preacuerdo salarial

Los puntos más relevantes del entendimiento entre la UOM y el sector empresario son:

Octubre 2025: suma no remunerativa de $35.000.

Noviembre 2025: aumento salarial del 4,2% remunerativo + suma no remunerativa de $15.000.

Diciembre 2025: suma no remunerativa de $35.000.

Enero 2026: aumento del 4,2% remunerativo + suma no remunerativa de $15.000.

Febrero 2026: suma no remunerativa de $25.000.

Marzo 2026: suma no remunerativa de $35.000.

En total, el esquema prevé un incremento acumulado del 14% hasta marzo de 2026 y pagos no remunerativos por $160.000, distribuidos en distintos tramos. La intención del gremio es recomponer el poder adquisitivo de los metalúrgicos frente al avance de la inflación.

Qué falta para que se haga efectivo

Aunque el acuerdo ya fue consensuado entre la UOM y las cámaras empresarias, todavía resta un paso clave: la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El acta será presentada en los próximos días y recién con su aprobación el preacuerdo tendrá plena validez legal.

Cabe recordar que la última actualización salarial del sector se aplicó en septiembre, cuando se fijó el valor hora de referencia para la Rama 17 en $3.783,71, cifra que hoy funciona como base para calcular el salario de las diferentes categorías.

Con la homologación en marcha y los pagos estipulados para los próximos meses, el gremio busca garantizar que todos los trabajadores metalúrgicos reciban los incrementos acordados sin demoras.