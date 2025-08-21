Estos son los autos 0 kilómetro que tienen financiación sin interés: ¿continúa en septiembre?

En medio de un escenario financiero volátil, las principales automotrices decidieron sostener sus planes de financiación a tasa 0% durante agosto. La estrategia, que busca mantener el ritmo de ventas, incluye créditos de hasta $25 millones y plazos de hasta 24 meses, con opciones fijas y en UVA.

En un contexto de alta incertidumbre económica y tasas oficiales en alza, las terminales automotrices decidieron mantener —al menos por este mes— sus planes de financiación a tasa 0% para la compra de vehículos 0 kilómetro.

Esta estrategia, que comenzó a aplicarse con fuerza desde abril de 2024, se consolidó como uno de los motores clave para reactivar el mercado, que venía de una caída del 35% interanual en el primer trimestre.

El peligro: tasas altas

La decisión de sostener el financiamiento sin interés contrasta con el escenario financiero general, donde el Gobierno convalida tasas elevadas en licitaciones de letras. Analistas advierten que, si bien estas medidas pueden ayudar a contener el tipo de cambio, también enfrían la actividad económica. Las automotrices, conscientes del impacto, optaron por absorber parte del costo para no perder impulso comercial.

“En agosto vamos a sostener la tasa cero, aun poniendo una parte nosotros, para mantener las condiciones”, señalaron desde una marca líder. Otras firmas coincidieron en que “por ahora seguimos”, aunque dejaron abierta la posibilidad de revisar los planes en septiembre.

Las principales terminales mantienen o amplían sus planes de financiación con montos que van desde los $10 hasta los $25 millones, plazos de hasta 24 meses y opciones en UVA. Toyota Argentina es la única que no participa de esta estrategia por decisión comercial.

Renault

Kwid: hasta $12.000.000 en 12 cuotas fijas

Kardian: hasta $15.000.000 en 12 cuotas fijas

Kangoo Express: hasta $12.000.000 en 18 cuotas fijas

Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, DS, Jeep, RAM)

Peugeot 208 GT y 2008 GT: hasta $16.000.000 a 18 meses

Citroën C3 Aircross y Berlingo VU: hasta $16.000.000 a 18 meses

Fiat Titano: hasta $20.000.000 a tasa 0%

DS7: hasta $40.000.000 en UVA

Jeep Commander: hasta $30.000.000 en UVA

RAM Rampage: hasta $30.000.000 en UVA

Chevrolet

Onix, Tracker, Montana: hasta $12.000.000

S-10: hasta $20.000.000

Trailblazer: hasta $25.000.000

Spark EUV (eléctrico): hasta $18.000.000

Nissan

Frontier X-GEAR: hasta $24.000.000 a 24 meses

Versa, Kicks y Sentra: hasta $15.000.000 a 12 meses

Volkswagen

Polo: hasta $13.500.000 a 18 meses

Amarok Trendline 4×2: hasta $18.000.000 a 12 meses

Ford

Ranger (excepto Raptor): hasta $25.000.000

Alternativa UVA: hasta 60% del valor a 24 meses

¿Qué viene después?

Las marcas advierten que los planes de financiación suelen anunciarse junto con las listas de precios, por lo que cualquier modificación se aplicaría recién en septiembre. Mientras tanto, los concesionarios aprovechan el impulso para cerrar operaciones en un mercado que muestra signos de recuperación.