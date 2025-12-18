Empleados de comercio: ¿cuánto vas a cobrar en enero con aumento y bono extra?

El nuevo acuerdo entre FAECyS y las cámaras empresarias incorpora sumas no remunerativas y un bono especial que impactarán en los haberes de enero de 2026, con un refuerzo de hasta $100.000 para la mayoría de los trabajadores y un adicional exclusivo para empleados de supermercados.

Los empleados de comercio cerraron el año con una renegociación clave. Si bien el acuerdo no recompone de inmediato el salario básico, sí refuerza de manera significativa el ingreso de bolsillo durante los meses de verano.

El entendimiento fue alcanzado en diciembre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del sector —Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca)— y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, el más numeroso del país, con más de 1,2 millones de afiliados.

La paritaria semestral firmada a mitad de 2025 había dejado disconformidad en el gremio, ya que los incrementos no lograron acompañar el costo de vida en la segunda mitad del año. En este contexto, la nueva negociación no reabrió porcentajes sobre el básico, pero incorporó sumas fijas no remunerativas y un bono extraordinario que impactarán de lleno en los haberes que se cobran entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Por lo trabajado en diciembre, los empleados de comercio percibirán en enero de 2026 una combinación de aumento y pagos extraordinarios que, en algunos casos, se complementan con un bono especial para el sector supermercadista.

De acuerdo con el esquema vigente, en enero los trabajadores cobrarán:

El salario de diciembre de 2025 con un 1% de aumento , correspondiente al tramo pendiente del acuerdo semestral.

Una suma no remunerativa de $40.000 , ya prevista en la paritaria anterior.

Una nueva suma no remunerativa de $60.000 , acordada en diciembre.

Un bono extraordinario de $170.000, exclusivo para empleados de grandes cadenas de supermercados, por única vez.

En términos generales, la mayoría de los empleados del convenio tendrá en enero $100.000 adicionales no remunerativos, mientras que quienes trabajan en supermercados sumarán además el bono especial.

Cómo sigue el cronograma

El acuerdo también fijó el esquema para los próximos meses. La suma de $60.000 no remunerativos se abonará en enero, febrero y marzo de 2026 y recién se incorporará al salario básico en abril. En el mismo sentido, los $40.000 que inicialmente debían integrarse al básico en enero continuarán como no remunerativos durante el primer trimestre y pasarán a las escalas salariales en abril.

De esta manera, durante los primeros meses de 2026 el salario de bolsillo se verá reforzado, aunque sin impacto inmediato en adicionales que se calculan sobre el básico.

Un capítulo aparte es el superbono de $170.000 acordado para los trabajadores de las principales cadenas de supermercados del país, como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día, entre otras. El pago es por única vez y fue presentado como un reconocimiento extraordinario de fin de año.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en enero de 2026

FAECyS difundió las escalas salariales mínimas que ya contemplan el 1% de aumento y las dos sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000 correspondientes a diciembre.

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativo

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliar

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedor

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Estos montos corresponden a los mínimos legales por categoría y pueden ser superados por acuerdos individuales o beneficios adicionales que otorguen las empresas.

Los adicionales que pueden elevar el salario

A las cifras mencionadas se suman los adicionales previstos por el convenio colectivo, cuando corresponda:

Antigüedad: 1% del básico por cada año trabajado.

Presentismo: asignación complementaria establecida en el artículo 40 del CCT.

Manejo de caja: adicional específico para cajeros, calculado de manera porcentual.

Con este esquema, los empleados de comercio comienzan 2026 con un refuerzo importante en el ingreso mensual, en un contexto económico que sigue siendo desafiante para el poder adquisitivo.