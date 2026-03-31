Empleados de comercio: ¿cuánto tenés que cobrar en abril?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) confirmó las nuevas escalas salariales para el sector mercantil que regirán entre abril y junio de 2026, tras el acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresarias.

El entendimiento establece un incremento remunerativo del 5%, que se aplicará de manera escalonada a lo largo de tres meses. Además, se dispuso el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000 y la continuidad de montos no remunerativos previos, los cuales serán incorporados al salario básico a partir de julio.

El acuerdo fue firmado junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. También incluye una cláusula de revisión en junio, contempla la proporcionalidad para jornadas reducidas y fija condiciones específicas sobre aportes y contribuciones.

Empleadas de comercio: cómo quedan los sueldos en abril

En abril de 2026 se aplica el primer tramo de aumento, del 2%. Con la suma no remunerativa de $100.000 y el adicional de $20.000, los ingresos totales quedan de la siguiente manera:

Maestranza: entre $1.198.911 y $1.205.968 según categoría.

entre $1.198.911 y $1.205.968 según categoría. Administrativos: entre $1.210.613 y $1.262.890.

entre $1.210.613 y $1.262.890. Cajeros: entre $1.214.513 y $1.226.999.

entre $1.214.513 y $1.226.999. Personal auxiliar: entre $1.214.513 y $1.230.365.

entre $1.214.513 y $1.230.365. Auxiliares especializados: entre $1.223.879 y $1.237.922.

entre $1.223.879 y $1.237.922. Vendedores: entre $1.214.513 y $1.262.890.

Escala salarial de mayo

En mayo se suma un incremento del 1,5%. Los salarios totales, incluyendo las sumas no remunerativas, quedan:

Maestranza: entre $1.215.095 y $1.222.258.

entre $1.215.095 y $1.222.258. Administrativos: entre $1.226.972 y $1.280.034.

entre $1.226.972 y $1.280.034. Cajeros: entre $1.230.931 y $1.243.604.

entre $1.230.931 y $1.243.604. Personal auxiliar: entre $1.230.931 y $1.247.021.

entre $1.230.931 y $1.247.021. Auxiliares especializados: entre $1.240.437 y $1.254.691.

entre $1.240.437 y $1.254.691. Vendedores: entre $1.230.931 y $1.280.034.

Sueldos de junio

El último tramo del acuerdo prevé otro 1,5% de aumento en junio. Así, los ingresos finales del trimestre quedan:

Maestranza: entre $1.231.521 y $1.238.792.

entre $1.231.521 y $1.238.792. Administrativos: entre $1.243.576 y $1.297.435.

entre $1.243.576 y $1.297.435. Cajeros: entre $1.247.595 y $1.260.458.

entre $1.247.595 y $1.260.458. Personal auxiliar: entre $1.247.595 y $1.263.926.

entre $1.247.595 y $1.263.926. Auxiliares especializados: entre $1.257.243 y $1.271.711.

entre $1.257.243 y $1.271.711. Vendedores: entre $1.247.595 y $1.297.435.

El esquema acordado prevé que en julio los montos no remunerativos se incorporen al básico, lo que impactará directamente en adicionales como antigüedad y presentismo. Además, en junio se abrirá una instancia de revisión para evaluar la evolución de la inflación y definir eventuales ajustes.