Empleados de comercio: ¿cuánto tenés que cobrar con el aumento de mayo?

El Gobierno oficializó el aumento para empleados de comercio, que incluye subas remunerativas, sumas no remunerativas y un bono mensual, con impacto directo en los salarios desde abril y su incorporación total al básico en julio.

El Ministerio de Capital Humano confirmó la homologación del acuerdo salarial de empleados de comercio, por lo que los nuevos sueldos básicos quedaron oficialmente validados y son de cumplimiento obligatorio para todas las empresas alcanzadas por el convenio colectivo.

Según se informó, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aprobó el acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresariales del sector: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

La homologación implica que el acuerdo salarial cumple con todos los requisitos legales vigentes. En consecuencia, las empresas deben aplicar las nuevas escalas salariales sin necesidad de esperar nuevas resoluciones.

El proceso de aprobación se concretó luego de verificar el cumplimiento de las condiciones formales y su adecuación al marco jurídico actual. Además, se ratificó la validez del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 como base de las relaciones laborales del sector.

En este sentido, las nuevas escalas serán aplicables a todas las categorías incluidas en el convenio, como administrativos, personal de maestranza, cajeros, vendedores y auxiliares.

Impacto del acuerdo en los salarios

Con la homologación, los empleados de comercio percibirán un aumento del 5% remunerativo, que se distribuirá entre los meses de abril, mayo y junio de 2026. A esto se suma un incremento no remunerativo de $100.000 y el pago de un bono mensual de $20.000.

El acuerdo también establece que estas sumas no remunerativas se incorporarán al salario básico a partir de julio. De esta manera, los haberes pasarán a ser completamente remunerativos, lo que impactará directamente en conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y las indemnizaciones.

Por último, el Ministerio de Capital Humano destacó la importancia de la negociación colectiva, remarcando que se trata de una herramienta clave para actualizar las condiciones laborales y sostener la actividad económica en el país.

Empleados de Comercio: así quedarán los sueldos

En mayo, tras el aumento, los sueldos serán los siguientes:

Maestranza

Categoría A: $1.216.248

Categoría B: $1.219.412

Categoría C: $1.230.495

Administrativo

Categoría A: $1.228.122

Categoría B: $1.232.876

Categoría C: $1.237.623

Categoría D: $1.251.875

Categoría E: $1.263.749

Categoría F: $1.281.167

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.241.335

Categoría B: $1.255.478

Personal Auxiliar

Categoría A: $1.228.122

Categoría B: $1.231.286

Categoría C: $1.243.950

Cajeros

Categoría A: $1.232.022

Categoría B: $1.237.623

Categoría C: $1.244.830

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