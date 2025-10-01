Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en octubre?

Las trabajadoras de casas particulares reciben en octubre los mismos sueldos aplicados en septiembre. El ajuste impacta en todas las categorías y modalidades de contratación. El sector espera una negociación paritaria.

Sin acuerdo paritario, las empleadas domésticas perciben en octubre de 2025 los haberes de septiembre. Esta suba fue dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y alcanza a todas las categorías: tareas generales, cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisores.

Cabe recordar que el bono no remunerativo extraordinario que se pagó entre julio y septiembre ya no rige en este mes.

Cuánto se paga la hora en octubre 2025

Los valores mínimos por hora que deben abonarse en octubre son los siguientes:

Tareas generales : $3.052 con retiro / $3.293 sin retiro

Cuidado de personas : $3.293 con retiro / $3.681 sin retiro

Caseros : $3.293

Tareas específicas : $3.487 con retiro / $3.822 sin retiro

Supervisores: $3.681 con retiro / $4.032 sin retiro

Estos montos no incluyen adicionales como antigüedad, zona desfavorable ni aportes legales, que deben sumarse en los casos que corresponda.

Sueldo mensual en octubre

En el caso de una jornada completa de tareas generales con retiro (5ª categoría), el salario mínimo mensual en octubre es de:

$374.541 (sin adicionales).

Tabla de salarios mínimos por categoría para octubre 2025

Los trabajadores del Servicio Doméstico tienen que tener en cuenta esta tabla para negociar su salario. Teniendo en cuenta si se paga por hora o jornalizado.

Categoría Mensual con retiro Mensual sin retiro Hora con retiro Hora sin retiro Tareas generales $374.541 $416.485 $3.052 $3.293 Cuidado de personas $416.485 $463.129 $3.293 $3.681 Caseros $416.485 — $3.293 — Tareas específicas $427.874 $476.113 $3.487 $3.822 Supervisores $460.471 $513.793 $3.681 $4.032

Consideraciones clave

El aumento del 1% rige desde septiembre y se refleja en los sueldos que se pagan en octubre.

Aplica a todas las categorías del régimen de trabajadoras de casas particulares.

No incluye adicionales como antigüedad, zona desfavorable ni aportes legales.

Con este ajuste, el sector percibe en octubre los salarios actualizados, sin el refuerzo extraordinario que rigió en meses anteriores.