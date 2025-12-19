Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en enero 2026?

En enero hay un pequeño incremento para los trabajadores de casas particulares. El mes próximo no habrá bono extra ya qe se termina de abonar en diciembre.

En noviembre se firmó un nuevo acuerdo partiario que se extenderá hasta enero para las trabajadoras de casas particulares. El incremento fue establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y ya se encuentra vigente en todo el país. En este acuerdo, además, estableció un bono extra que se pagó en noviembre y enero.

Los aumentos impactan tanto en el pago por hora como en los sueldos mensuales, y varían según la categoría y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). Además, se mantienen los adicionales por antigüedad y por zona desfavorable.

Servicio doméstico: ¿cuánto tenés que cobrar en enero?

Primera categoría – Supervisor/a

Coordinación y control de tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $3.895 la hora / $485961 mensual

Sin retiro: $4.254 la hora / $539711 mensual

Segunda categoría – Personal para tareas específicas

Incluye cocineros/as contratados de forma exclusiva u otras labores que requieran especial idoneidad.

Con retiro: $3.696 la hora / $452478 mensual

Sin retiro: $4.039 la hora / $502101 mensual

Tercera categoría – Caseros

Personal que cuida y mantiene una vivienda en la que habita por contrato.

$3.494 la hora / $441806 mensual

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Comprende el acompañamiento no terapéutico de personas mayores, enfermas, con discapacidad o menores.

Con retiro: $3.494 la hora / $441.806 mensual

Sin retiro: $3.894 la hora / $490.745 mensual

Quinta categoría – Personal para tareas generales

Tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocina y demás labores típicas del hogar.

Con retiro: $3.250 la hora / $398722 mensual

Sin retiro: $3.494 la hora / $441806 mensual

¿Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en enero?

Una empleada doméstica cobra por hora: $3.250

Qué pasa si una trabajadora cumple más de una función

Cuando una empleada realiza tareas correspondientes a más de una categoría —por ejemplo, limpiar y cuidar niños—, se debe aplicar la remuneración correspondiente a la categoría mejor paga.

Adicionales y condiciones especiales

Antigüedad:

Desde septiembre de 2021, las trabajadoras perciben un adicional del 1% por cada año de antigüedad, calculado sobre el salario mensual.

Zona desfavorable:

Quienes trabajen en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones (Buenos Aires), deben cobrar un 30% adicional sobre el salario mínimo establecido.

Modalidad de trabajo:

Si la trabajadora cumple 24 horas o más semanales para un mismo empleador, corresponde liquidar el sueldo mensual proporcional .

Si trabaja menos de 24 horas semanales, el pago debe hacerse por hora.

El acuerdo, oficializado por la CNTCP el 7 de noviembre de 2025, actualiza los ingresos del sector y busca equiparar los salarios del personal doméstico con el costo de vida actual.