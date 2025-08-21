Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar de bono extra en septiembre?

Este bono no remunerativo debe abonarse en todo el país, durante tres meses consecutivos, y alcanza a todas las modalidades de trabajo, incluso en situaciones informales. En septiembre es la última cuota.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, empleadores del régimen de Casas Particulares deben abonar un bono no remunerativo a sus trabajadoras y trabajadores, según lo establecido por el Gobierno nacional. La medida alcanza a todas las categorías, modalidades y jornadas laborales, y busca reforzar los ingresos del sector sin afectar la estructura salarial.

Empleadas Domésticas: ¿Quiénes deben cobrar el bono?

El bono corresponde tanto a personal formal como informal. Además:

Si la persona trabaja en más de un domicilio, debe recibir el bono por cada empleador.

El pago debe realizarse junto al sueldo mensual, en julio, agosto y septiembre.

Debe figurar en el recibo de sueldo como concepto separado.

¿Qué significa que sea “no remunerativo”?

El bono no remunerativo implica que:

No se computa para antigüedad ni zona desfavorable.

No genera aportes, contribuciones ni ART.

No se incluye en el cálculo del aguinaldo ni en liquidaciones finales.

Es decir, se trata de un refuerzo económico directo, sin impacto en otros componentes del salario.

Empleadas domésticas ¿Cómo se calcula el monto?

El valor del bono se determina de forma proporcional a la jornada trabajada. Por ejemplo:

Jornada completa: se abona el monto total.

Media jornada o trabajo por horas: se paga en proporción al tiempo trabajado.

La tabla oficial con los montos por categoría y modalidad está disponible en el sitio del Ministerio de Trabajo y en sindicatos del sector.

Consideraciones clave

El bono no puede descontarse de futuros aumentos ni considerarse como adelanto de sueldo.

Aplica a todas las categorías: tareas generales, cuidado de personas, caseros, entre otras.

Rige en todo el país, sin diferencias regionales.