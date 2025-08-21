Empleadas domésticas: ¿cuánto tenés que cobrar de bono extra en septiembre?

Este bono no remunerativo debe abonarse en todo el país, durante tres meses consecutivos, y alcanza a todas las modalidades de trabajo, incluso en situaciones informales. En septiembre es la última cuota.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, empleadores del régimen de Casas Particulares deben abonar un bono no remunerativo a sus trabajadoras y trabajadores, según lo establecido por el Gobierno nacional. La medida alcanza a todas las categorías, modalidades y jornadas laborales, y busca reforzar los ingresos del sector sin afectar la estructura salarial.
Empleadas Domésticas: ¿Quiénes deben cobrar el bono?
El bono corresponde tanto a personal formal como informal. Además:
- Si la persona trabaja en más de un domicilio, debe recibir el bono por cada empleador.
- El pago debe realizarse junto al sueldo mensual, en julio, agosto y septiembre.
- Debe figurar en el recibo de sueldo como concepto separado.
¿Qué significa que sea “no remunerativo”?
El bono no remunerativo implica que:
- No se computa para antigüedad ni zona desfavorable.
- No genera aportes, contribuciones ni ART.
- No se incluye en el cálculo del aguinaldo ni en liquidaciones finales.
Es decir, se trata de un refuerzo económico directo, sin impacto en otros componentes del salario.
Empleadas domésticas ¿Cómo se calcula el monto?
El valor del bono se determina de forma proporcional a la jornada trabajada. Por ejemplo:
- Jornada completa: se abona el monto total.
- Media jornada o trabajo por horas: se paga en proporción al tiempo trabajado.
La tabla oficial con los montos por categoría y modalidad está disponible en el sitio del Ministerio de Trabajo y en sindicatos del sector.
Consideraciones clave
- El bono no puede descontarse de futuros aumentos ni considerarse como adelanto de sueldo.
- Aplica a todas las categorías: tareas generales, cuidado de personas, caseros, entre otras.
- Rige en todo el país, sin diferencias regionales.
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre con el aumento y el bono
En septiembre 2025, las trabajadoras de casas particulares recibirán un nuevo incremento salarial del 1%, junto con la última cuota del bono no remunerativo que se viene abonando desde julio. Esta medida forma parte del acuerdo paritario vigente y busca recomponer los ingresos del sector tras varios meses sin actualizaciones.
Salarios mínimos por categoría
Según la grilla oficial publicada por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), los valores mínimos para septiembre son:
|Categoría
|Mensual con retiro
|Mensual sin retiro
|Hora con retiro
|Hora sin retiro
|Tareas generales (5ª categoría)
|$374.541
|$416.485
|$3.052
|$3.293
|Cuidado de personas (4ª categoría)
|$416.485
|$463.129
|$3.293
|$3.681
|Caseros (3ª categoría)
|$416.485
|—
|$3.293
|—
|Tareas específicas (2ª categoría)
|$427.874
|$476.113
|$3.487
|$3.822
|Supervisores (1ª categoría)
|$460.471
|$513.793
|$3.681
|$4.032
Estos montos deben abonarse hasta el quinto día hábil de octubre y no incluyen adicionales como antigüedad, zona desfavorable ni aportes legales.
Bono no remunerativo: ¿cuánto se suma?
El bono extraordinario se paga por única vez en julio, agosto y septiembre, y no debe descontarse de futuros aumentos ni del aguinaldo. Su valor depende de la carga horaria semanal:
- Más de 16 horas semanales: $9.500
- Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000
- Hasta 12 horas semanales: $4.000
Este bono debe figurar en el recibo de sueldo como concepto separado y se aplica a todas las modalidades de trabajo, tanto con retiro como sin retiro.
Ejemplo práctico
Una trabajadora de tareas generales con retiro, que trabaja jornada completa (más de 24 horas semanales), cobrará en septiembre:
- Sueldo mensual: $374.541
- Bono no remunerativo: $9.500
- Total a cobrar: $384.041 (sin contar antigüedad ni zona desfavorable)