Empleadas domésticas: ¿cuánto te tienen que pagar la hora en abril del 2026?

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) difundió las escalas salariales correspondientes a febrero y marzo de 2026, en base al acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). Con el inicio de abril, esos valores se consolidan como referencia vigente, aunque se aguarda una nueva convocatoria paritaria que actualice los ingresos del sector.

Cómo fue el último acuerdo salarial

El entendimiento estableció una suba del 1,5% en febrero sobre los salarios de enero. En marzo se aplicó un nuevo incremento del 1,5%, calculado sobre los valores ya actualizados, lo que configuró un ajuste acumulativo.

La negociación se dio en el marco de la Resolución 1/2026, pero las escalas difundidas aún dependen de la homologación oficial y su publicación en el Boletín Oficial para adquirir plena validez legal.

Además, se acordó el pago de un bono no remunerativo por única vez, cuyo monto varía según la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

Escalas vigentes en abril de 2026

A la espera de nuevos aumentos, los valores de marzo son los que se toman como referencia en abril:

Supervisores

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual

Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensual

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensual

Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensual

Caseros

Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual

Tareas generales

Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensual

Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Adicionales que se mantienen

Más allá de los básicos, continúan vigentes los adicionales establecidos por ley:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Qué puede pasar en los próximos meses

Con estos valores como base, el sector de casas particulares espera una nueva revisión salarial en las próximas semanas. El contexto inflacionario mantiene la presión sobre las negociaciones, por lo que no se descarta un nuevo ajuste que impacte en los sueldos desde abril o mayo.

Por ahora, empleadas y empleadores deben regirse por las escalas de marzo, a la espera de definiciones oficiales que actualicen los ingresos del sector.