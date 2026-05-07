¿Cuidás a un abuelo? esto es lo que tenés que cobrar con el aumento de mayo

La paritaria de casas particulares fijó nuevos aumentos escalonados hasta julio y actualizó las escalas para cuidadores de adultos mayores, con impacto también en adicionales y bonificaciones.

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) difundió las nuevas estimaciones de salarios para cuidadores de adultos mayores, en el marco del acuerdo paritario alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). Las actualizaciones se aplicarán de forma escalonada entre abril y julio de 2026.

Los cuidadores están incluidos dentro de la categoría “asistencia y cuidado de personas” del régimen de casas particulares.

El entendimiento salarial contempla cuatro incrementos acumulativos durante los primeros meses del año: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se dispuso la incorporación progresiva al salario básico del bono no remunerativo abonado en marzo, lo que genera un impacto real mayor en los ingresos de los trabajadores.

Escalas salariales para cuidadores de adultos mayores

Abril de 2026

Con retiro: $3.745,18 por hora / $473.533,02 por mes

Sin retiro: $4.165,14 por hora / $524.858,76 por mes

Mayo de 2026

Con retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 por mes

Sin retiro: $4.231,79 por hora / $533.256,50 por mes

Junio de 2026

Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 por mes

Sin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 por mes

Julio de 2026

Con retiro: $3.996,45 por hora / $505.302,76 por mes

Sin retiro: $4.435,86 por hora / $558.972,92 por mes

Adicionales vigentes

Los cuidadores de adultos mayores también perciben un adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020, calculado sobre el salario básico.

Por otra parte, el acuerdo elevó el adicional por zona desfavorable al 31% a partir de abril de 2026. Este beneficio corresponde a quienes trabajan en provincias del sur del país —como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego—, además de la Antártida, las Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.