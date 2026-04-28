Cómo podés tramitar los $9500 para comprar la garrafa

El nuevo esquema reemplaza al Plan Hogar y establece un sistema de reintegros para quienes compren garrafas, con montos fijos, topes mensuales y requisitos actualizados para acceder al beneficio.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de asistencia destinado a hogares sin acceso a la red de gas natural, luego de la eliminación del Plan Hogar. A partir de ahora, quienes utilicen garrafas de gas licuado (GLP) podrán recibir un reintegro de $9.593 por cada unidad de 10 kilos adquirida.

La medida forma parte del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza al programa anterior y redefine la forma en que se otorga la ayuda estatal.

Cómo funciona el nuevo sistema

A diferencia del esquema previo, el subsidio ya no se acreditará de manera directa. Los usuarios deberán comprar la garrafa y luego recibirán el reintegro en una cuenta bancaria o billetera virtual previamente declarada.

Para implementar este mecanismo, el Banco Nación desarrollará las herramientas digitales necesarias para canalizar los pagos, mientras que la Anses dejará de intervenir en la acreditación del beneficio.

La disposición fue oficializada a través de la Disposición 1/2026 del Ministerio de Economía, que estableció el monto fijo de $9.593 por garrafa de 10 kilos.

Cantidad de garrafas subsidiadas

El nuevo esquema fija un tope mensual de reintegros que varía según la época del año:

De abril a septiembre: hasta dos garrafas por hogar por mes.

hasta dos garrafas por hogar por mes. De octubre a marzo: una garrafa mensual.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido a hogares que no cuenten con conexión a la red de gas natural. Podrán acceder tanto nuevos usuarios como quienes recibían el Plan Hogar, aunque en este último caso deberán reinscribirse en el nuevo sistema durante el primer semestre del año.

La inscripción se realiza a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), disponible en el sitio oficial del Gobierno.

Requisitos

Para acceder al reintegro, los solicitantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ingresos del grupo familiar iguales o inferiores a $4.303.392 (equivalente a tres Canastas Básicas Totales).

También podrán acceder quienes superen ese monto si cuentan con alguna de estas condiciones:

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra.

Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Quiénes quedan excluidos

Quedarán fuera del beneficio quienes posean:

Vehículos con menos de tres años de antigüedad (excepto en casos con CUD).

Tres o más inmuebles.

Embarcaciones de lujo o aeronaves.

Activos societarios.

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo busca focalizar la asistencia en los sectores que no cuentan con acceso al gas natural, modificando el sistema de subsidios y trasladando parte del proceso al usuario, que deberá gestionar la compra y luego solicitar el reintegro.