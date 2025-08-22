Certificado Único por Discapacidad: ¿cómo renovarlo o tramitarlo por primera vez?

La Agencia Nacional de Discapacidad actualizó los pasos para gestionar el CUD, un documento clave para acceder a derechos y beneficios. El trámite es gratuito, no requiere pensión y debe renovarse según la normativa vigente.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) difundió una guía oficial para facilitar la tramitación y renovación del Certificado Único por Discapacidad (CUD), un documento esencial para acceder a derechos, prestaciones y beneficios que promueven la inclusión social en Argentina.

El trámite es personal, gratuito y no requiere ser titular de una pensión no contributiva (PNC), lo que significa que cualquier persona con discapacidad puede obtener el CUD sin percibir beneficios de Anses.

CUD: ¿Cómo iniciar el trámite?

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial del CUD a través de la plataforma Mi Argentina. Allí se debe completar un formulario con datos personales, lo que permitirá conocer qué documentación se necesita y en qué centro realizar la presentación, según el domicilio del solicitante.

Documentación requerida

Para avanzar con la gestión del certificado, es necesario reunir los siguientes documentos:

Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y fotocopia.

Formulario completo, descargado desde el sitio oficial de Andis.

Certificados médicos e informes respaldatorios con una antigüedad máxima de un año. Se aceptan estudios complementarios como radiografías, tomografías y otros exámenes que avalen la condición de salud.

Evaluación médica

Una vez reunida la documentación, el solicitante debe presentarla en el centro indicado y solicitar un turno con la Junta Evaluadora. Esta instancia es clave, ya que será la encargada de analizar la situación y determinar si corresponde la emisión del CUD.

El día asignado, es obligatorio asistir a la evaluación. En caso de aprobación, el certificado podrá visualizarse en la app Mi Argentina o solicitarse en formato papel.

CUD: ¿qué certificados hay que renovar?

Andis recordó que, mediante la Resolución 2520/2024, se prorrogó por un año la renovación de los CUD vencidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025. Además, aquellos certificados cuyo vencimiento estaba previsto para los años 2022, 2023 y 2024 deben ser renovados durante el transcurso del año actual.