Billeteras virtuales: ¿cuál es la que mejor rinde en diciembre?

Los nuevos límites a las inversiones en caución de los FCI Money Market provocaron una baja generalizada en los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas, reordenando el ranking de las apps financieras.

Desde este lunes, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market enfrentan un nuevo límite regulatorio: ya no pueden destinar más del 20% de su patrimonio a inversiones en caución. A comienzos de noviembre ese ratio promediaba el 26%, según datos de la CAFCI, lo que generaba un rendimiento algo más robusto para los usuarios de cuentas remuneradas. La reducción obligatoria de ese porcentaje impactó de manera directa en el mercado y provocó un ajuste generalizado a la baja en las tasas que ofrecen las principales apps financieras.

En la última semana, la mayoría de las aplicaciones reflejaron caídas de entre el 2% y el 7% en sus rendimientos diarios. En este contexto, Carrefour Banco volvió a ubicarse al frente del ranking, sosteniendo el liderazgo a pesar de mostrar una baja en su tasa. Del otro lado, plataformas como Banco Bica, Ualá (FCI) y Naranja X registraron descensos más marcados y retrocedieron varios puestos.

Hacia la parte inferior de la tabla se posicionaron opciones como Banco Galicia, Lemon Cash, Astropay y Letsbit, que acompañaron la baja generalizada sin lograr un diferencial competitivo respecto del resto.

Cómo se midieron los rendimientos

El análisis surgió a partir de la medición del rendimiento anualizado según el último rendimiento diario informado por cada app. Esta metodología permite comparar de manera homogénea el impacto real que tiene, día a día, mantener dinero depositado en cuentas remuneradas, más allá de cómo cada plataforma publica su Tasa Nominal Anual.

Las cuentas remuneradas funcionan como una alternativa a la caja de ahorro tradicional: en vez de dejar el dinero inmóvil, permiten obtener un pequeño rendimiento diario, aunque no logren superar la inflación. Por ese motivo, muchos usuarios combinan dos o más aplicaciones para evitar quedarse sin acceso al dinero si alguna entra en mantenimiento o presenta demoras operativas.

La corrección de tasas vuelve a poner el foco en la volatilidad del mercado de dinero y en la importancia de evaluar opciones para optimizar el rendimiento diario.