Becas Progresar: cómo saber si cobrás en octubre y cuánto te corresponde

Los nuevos beneficiarios ya pueden consultar en Anses si comenzarán a cobrar en octubre. Además, recibirán un retroactivo que puede superar los $245.000, según la convocatoria.

La Secretaría de Educación confirmó que se aprobaron nuevas altas para las Becas Progresar, y los estudiantes ya pueden verificar si comenzarán a percibir el beneficio en octubre. La consulta puede realizarse a través de la certificación negativa de Anses, sin necesidad de contar con Clave de la Seguridad Social.

Cómo consultar si cobrás Progresar en octubre

Dado que el programa se paga a mes vencido, quienes quieran confirmar si están incluidos en los pagos de octubre deben pedir la certificación negativa correspondiente al período 09/2025 (septiembre).

En el documento emitido por Anses puede aparecer la leyenda “Registra liquidaciones de Progresar” en rojo. Esa es la señal de que el alta fue procesada y, por lo tanto, el estudiante comenzará a cobrar en octubre.

Para hacer la consulta, se debe ingresar a la página oficial de Anses y seleccionar la opción Certificación Negativa.

Cuánto se cobra en octubre: monto y retroactivo

El monto mensual de las Becas Progresar sigue siendo de $35.000 para todas las líneas. Sin embargo, Anses aplica una retención del 20% en algunos casos:

Progresar Obligatorio (primario y secundario): se descuenta el 20% todos los meses.

Progresar Superior (terciario o universitario): la retención solo rige durante el primer año de cursado.

Los nuevos beneficiarios recibirán, además, un pago retroactivo con los meses pendientes según la convocatoria en la que se inscribieron:

Primera convocatoria: siete meses juntos. $245.000 para quienes cobran el 100%. $196.000 para quienes perciben el 80%.

Segunda convocatoria: dos meses juntos. $70.000 para los que reciben el 100%. $56.000 para los que reciben el 80%.



El nuevo cronograma de pagos será confirmado por Anses en los primeros días de octubre.

Inscripción abierta a Progresar Trabajo

Paralelamente, continúa abierta hasta el 30 de noviembre de 2025 la inscripción para la línea Progresar Trabajo, destinada a jóvenes que realizan cursos de formación profesional o trayectos formativos avalados por el Inet y considerados estratégicos por el CoNETyP.

Los requisitos principales son: