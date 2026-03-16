Bancarios: con el aumento van a cobrar un sueldo superior a los $2 millones y un jugoso bono para su día

La Asociación Bancaria (AB) confirmó un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores del sector financiero que establece un aumento del 2,9%, retroactivo al mes de febrero de 2026. La actualización se definió en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con esta suba, el salario inicial de los trabajadores bancarios quedó fijado en $2.187.023,79, según informó el gremio.

Aumento acumulado del 5,9% en 2026

El incremento del 2,9% se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. Esto incluye tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos, además de los adicionales convencionales y no convencionales establecidos en el convenio colectivo del sector.

De esta manera, los bancarios acumulan un aumento del 5,9% en los primeros dos meses de 2026, tomando como base los salarios de diciembre de 2025. El esquema de actualización mensual busca que los sueldos del sector acompañen la evolución de la inflación.

A través de un comunicado, la Asociación Bancaria señaló que el objetivo de este mecanismo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a las variaciones del costo de vida. El sindicato, conducido por Sergio Palazzo, mantiene un sistema de revisión periódica que ajusta los salarios según el IPC informado por el organismo estadístico.

Día del Bancario: ¿de cuánto será el bono?

El acuerdo también incluyó la actualización del bono por el Día del Bancario, una compensación anual que los trabajadores del sistema financiero cobran cada 6 de noviembre.

Para 2026, el monto mínimo del bono quedó fijado en $1.949.656,06, cifra que continuará ajustándose en función de las próximas actualizaciones salariales del convenio colectivo.

Este beneficio forma parte de las conquistas históricas del gremio y se abona junto con los haberes del mes en el que se celebra la jornada. La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el 6 de noviembre de 1924, y además se caracteriza por ser un día no laborable para todo el sistema financiero.