Autos usados: ¿cuánto cuesta un Gol Trend 2017 o un Corsa Classic 2016?

El Gol Trend 2017 y el Chevrolet Classic 2016 continúan entre los autos usados más elegidos del mercado argentino. Ambos modelos se destacan por su mecánica confiable, costos de mantenimiento accesibles y buena demanda en el segmento de vehículos económicos.

El mercado de autos usados en la Argentina volvió a mostrar señales de movimiento durante marzo, con un total de 153.995 transferencias, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA). La cifra se ubicó prácticamente en línea con enero (153.070 unidades) y superó con claridad a febrero, marcando una recuperación mensual en todas las provincias.

Sin embargo, el balance del primer trimestre de 2026 refleja una leve contracción. Entre enero y marzo se registraron 437.294 operaciones, lo que representa una caída del 5,23% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 461.423 transferencias.

En cuanto a los modelos más elegidos, el ranking de marzo volvió a confirmar el predominio de los vehículos más populares del mercado. El Volkswagen Gol y el Volkswagen Trend lideraron con 8.687 unidades, seguidos por la Toyota Hilux (6.120) y el Chevrolet Corsa junto al Chevrolet Classic (4.478). Completaron el top ten la Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Peugeot 208, Ford EcoSport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.

A nivel geográfico, todas las provincias mostraron subas en marzo respecto de febrero. San Luis encabezó el crecimiento con un alza del 26,23%, seguido por Corrientes (24,73%) y Entre Ríos (24,24%). También se destacaron Formosa, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego, con incrementos superiores al 20%.

En volumen total, la Provincia de Buenos Aires concentró el 37,46% del mercado, seguida por Córdoba (12,14%) y Santa Fe (8,79%).

A pesar de la mejora mensual, el mercado de autos usados aún refleja un escenario desafiante en 2026, con caídas interanuales generalizadas. Solo algunas excepciones puntuales, como Mendoza y Santiago del Estero, lograron cerrar el trimestre en terreno positivo.

¿Cuánto está un Gol Trend 2017?

El Volkswagen Gol Trend 2017 continúa siendo uno de los autos más buscados dentro del mercado de usados en Argentina, gracias a su confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y amplia disponibilidad de repuestos. A pesar de los años, sigue manteniendo una buena referencia de precios según versión y equipamiento.

A continuación, el detalle de los valores estimados para cada variante del modelo 2017:

Precios del Volkswagen Gol Trend 2017

3 puertas 1.6 Serie: $10.650.000

3 puertas 1.6 Trendline: $11.498.000

5 puertas 1.6 Serie: $11.333.000

5 puertas 1.6 Trendline: $12.181.000

5 puertas 1.6 Comfortline: $13.894.000

5 puertas 1.6 Connect: $13.894.000

5 puertas 1.6 Sportline: $13.723.000

5 puertas 1.6 Highline: $14.913.000

5 puertas 1.6 Highline I-Motion: $14.913.000

¿Cuánto cuesta un chevrolet Classic 2016?

El Chevrolet Classic 2016 sigue siendo uno de los autos usados más buscados del mercado argentino por su bajo consumo, mantenimiento económico y mecánica confiable. A pesar de haber dejado de fabricarse hace años, continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan un vehículo accesible.

Según los valores de referencia disponibles para el modelo 2016, estas son las cotizaciones estimadas de sus distintas versiones:

Precios del Chevrolet Classic 2016

4 puertas 1.4 LS A/C DH ABG ABS: $8.859.000

4 puertas 1.4 LS A/C DH ABG ABS Pack: $9.175.000

Los valores pueden variar dependiendo del estado general de la unidad, el kilometraje, los servicios realizados y la región donde se comercialice el vehículo.