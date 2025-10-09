Autos usados: ¿cuánto cuesta un Corsa o un Gol 2015 en octubre del 2025?

En los primeros nueve meses del año, las operaciones aumentaron casi un 14% respecto de 2024. En septiembre se vendieron más de 171 mil vehículos usados.

El mercado de autos usados mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en 2025. Según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante septiembre se vendieron 171.364 vehículos, lo que representa un aumento del 5,45% respecto al mismo mes del año pasado, cuando se registraron 162.515 operaciones.

En comparación con agosto (167.525 unidades), el incremento fue del 2,29%, lo que confirma una tendencia alcista en la demanda de vehículos de segunda mano.

Entre enero y septiembre de este año se comercializaron 1.436.656 unidades, un 13,84% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían transferido 1.262.016 autos.

Este desempeño positivo se explica por la mayor estabilidad del mercado automotor, la mejora en el acceso al crédito y la brecha de precios con los 0 km, que continúa impulsando a los compradores hacia el segmento de los usados.

El Volkswagen Gol, el favorito de siempre

El Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking de los autos usados más vendidos en el país. Durante septiembre se comercializaron 9.313 unidades del modelo, que sigue siendo el vehículo más elegido por los argentinos por su fiabilidad, bajo costo de mantenimiento y amplia disponibilidad de repuestos.

Perspectivas

Desde la CCA destacaron que el comportamiento del mercado durante los primeros nueve meses del año superó las expectativas del sector, y que, de mantenerse la tendencia, 2025 podría cerrar con un crecimiento interanual de dos dígitos.

La demanda se concentra especialmente en vehículos medianos y compactos, mientras que los autos de alta gama mantienen un nivel estable de operaciones.

El mercado de autos usados en Argentina mantiene un nivel de actividad alto y una demanda sostenida, con modelos clásicos que siguen liderando las ventas. Entre ellos, el Volkswagen Gol Trend y el Chevrolet Corsa Classic 2015 se consolidan como opciones preferidas por los compradores, tanto por su disponibilidad como por su valor de reventa.

Autos usados: ¿cuánto cuesta un Gol o un Corsa Classi en octubre de 2025?

Según la actualización de valores, estos son los precios de referencia para dos de los modelos más buscados:

Volkswagen Gol Trend 3 Puertas 1.6 Serie 2015: $9.762.000

$9.762.000 Chevrolet Corsa Classic 4 Puertas 1.4 LS A/C DH ABG ABS 2015: $8.803.000

¿Cuál es el auto más vendido en septiembre del 2025?

Estos son los autos más vendidos en septiembre del 2025