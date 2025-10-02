Autos 0 kilómetros: aumentaron en octubre ¿cuál es el más barato?

Con el dólar por encima de $1.450, las automotrices aplicaron subas moderadas en octubre. El Fiat Cronos, el Peugeot 208 y el Toyota Yaris figuran entre los modelos más accesibles del mercado, aunque los precios ya superan los $28 millones.

El arranque de octubre llegó con un nuevo sacudón cambiario: el dólar superó los $1.450, generando expectativas en el sector automotor, donde las terminales deben ajustar precios y mantenerlos estables durante todo el mes.

A diferencia de lo que anticipaban los analistas, las automotrices aplicaron aumentos moderados en sus listas, tomando como referencia el comportamiento del billete en septiembre. El mes pasado, la divisa había iniciado en $1.360, trepó casi un 12% y cerró en $1.400, con una fuerte volatilidad que condicionó las decisiones de precios.

Caída en las ventas de autos accesibles

En los últimos tres meses, las ventas se sostuvieron por encima de las 54.000 unidades, aunque con un retroceso en el promedio diario: -4,7% de julio a agosto y -6% de agosto a septiembre. El mayor impacto se observa en los modelos más accesibles, que sufrieron por segunda vez consecutiva una retracción de ventas, confirmando que el precio sigue siendo el factor determinante en el mercado.

Los aumentos por marca y modelo en octubre

Estos son los aumentos por marca y modelo:

Stellantis fue la primera en anunciar ajustes, con un promedio del 2,8% en Fiat, Peugeot y Citroën:

Fiat : suba promedio del 2,3%. Argo y Fiorino se mantienen sin cambios; Titano +1%; Cronos, Pulse, Fastback, Strada y Toro, entre +2% y +3,9%.

Peugeot : aumento promedio del 2,6%. 208 +1,7% a 2%, 2008 +2,6% a 2,9%, Boxer y Expert +2%, Partner +8%.

Citroën: promedio del 3,8%. C3, C3 Aircross y Basalt +3% a 3,6%, Jumper +2%, Berlingo +8% y Jumpy HDI 120 +8,5%.

Toyota aplicó un ajuste promedio del 5,2% en toda su gama:

Hilux: +4%

Corolla y SW4 nacional: +5%

Yaris y Corolla Cross: +6%

Ford definió un incremento promedio del 3,4%:

Maverick: +1,3%

Everest: +2,3%

Bronco Sport: +3,5%

Territory y Ranger nacional: +5%

Transit: +3,3%

General Motors se posicionó con uno de los aumentos más altos del mes: 6,1% promedio, tras dos meses de subas más moderadas.

En contraste, Mercedes-Benz mantiene su estrategia de precios congelados: confirmó que el furgón Sprinter seguirá sin cambios en octubre, política que sostiene desde junio para reforzar la relación con clientes y proteger su volumen de ventas.

Un mercado en tensión

El salto del dólar y la caída en la demanda de los autos más económicos configuran un escenario desafiante para las terminales. Octubre se perfila como un mes de ajustes controlados, con estrategias diferenciadas según cada marca: algunas priorizan sostener ventas con incrementos mínimos, mientras que otras trasladan de forma más directa la presión cambiaria a los precios.

Precios de autos 0 km accesibles en octubre 2025

Estos son los autos más baratos en octubre del 2025

Modelo Precio de lista oct. 2025* Comentarios Renault Kwid $ 23.830.000 Lidera el ranking de los 10 más baratos Fiat Mobi $ 24.964.000 Segundo en el ranking de autos más accesibles Hyundai HB20 $ 25.400.000 Ubicado entre los 10 más económicos Fiat Cronos (versión base “Like”) $ 28.519.000 Versión más accesible del sedán Peugeot 208 (versión Active MT) $ 29.120.000 Modelo hatchback compacto con salto de precio respecto a años anteriores Toyota Yaris (versión XS 1.5 CVT 5P) $ 30.023.000 Un clásico del segmento que aún conserva entrada de gama accesible