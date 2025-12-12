Aumentaron los cigarrillos: ¿a cuánto está el atado de 20 en diciembre?

Para fin de año, los cigarrillos aumentaron entre un 6% y 12%. Esto llevó a que algunos atados subieran hasta $600. El más barato está en $3200.

En diciembre de este año, Massalin Particulares vuelve a aplicar un aumento en los precios de sus productos y suma otro ajuste antes de fin de año. Desde el 6 de diciembre de 2025 rige una nueva lista oficial de cigarrillos para todas sus marcas, marcando así el sextoy último aumento del año.

El porcentaje de aumento oscila entre 6% y 12,50%, con variaciones según cada línea. En comparación con los valores de septiembre, la mayoría de los productos suben entre $180 y $600 por atado, dependiendo la marca y el formato.

El sector atraviesa un 2025 marcado por ajustes constantes y un dólar que presiona los costos importados. Las tabacaleras ya habían realizado incrementos en enero, abril, junio, agosto y septiembre, y diciembre vuelve a actualizar los valores en todo el país.

Estos son los precios de los cigarrillos en diciembre del 2025

Marlboro

Marlboro Red Titanium Box 20 – $6200

– $6200 Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20 – $6200

– $6200 Marlboro Red Común – $5800

– $5800 Marlboro Red Purple Fusion Box 12 – $3700

– $3700 Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20 – $6200

– $6200 Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20 – $6200

– $6200 Marlboro Vista Blue XL Box 20 – $6200

Philip Morris

Philip Morris Box 20 – $5600

– $5600 Philip Morris Común – $5100

– $5100 Philip Morris Box 12 – $3300

– $3300 Philip Morris Blue Spin Box 20 – $5600

– $5600 Philip Morris Blue Spin Box 12 – $3400

Chesterfield

Chesterfield Original Común – $4300

– $4300 Chesterfield Original Box 10 – $2900

– $2900 Chesterfield Purple Motion 2 Box 20 – $4900

– $4900 Chesterfield Blue Motion Box 20 – $4300

– $4300 Chesterfield Blue Motion Común – $4300

– $4300 Chesterfield Blue Motion Box 12 – $2900

Harmony

Harmony Dorado / Negros / Colorados Común – $4300

Marlboro Crafted

Marlboro Crafted Red Box 20 – $3600

– $3600 Marlboro Crafted Coral Box 20 – $3600

– $3600 Marlboro Crafted Forward Box 20 – $3200

– $3200 Marlboro Crafted Red Común – $3200

– $3200 Marlboro Crafted Blue Común – $3200

– $3200 Marlboro Crafted Forward Común – $3200

Lucky Strike

Lucky Strike Blanco Box 20 – $5200

– $5200 Lucky Strike Convertible – $5200

– $5200 Lucky Strike XL – $5200

Camel