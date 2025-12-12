Aumentaron los cigarrillos: ¿a cuánto está el atado de 20 en diciembre?

Para fin de año, los cigarrillos aumentaron entre un 6% y 12%. Esto llevó a que algunos atados subieran hasta $600. El más barato está en $3200.
En diciembre de este año, Massalin Particulares vuelve a aplicar un aumento en los precios de sus productos y suma otro ajuste antes de fin de año. Desde el 6 de diciembre de 2025 rige una nueva lista oficial de cigarrillos para todas sus marcas, marcando así el sextoy último aumento del año.
El sector atraviesa un 2025 marcado por ajustes constantes y un dólar que presiona los costos importados. Las tabacaleras ya habían realizado incrementos en enero, abril, junio, agosto y septiembre, y diciembre vuelve a actualizar los valores en todo el país.
Estos son los precios de los cigarrillos en diciembre del 2025:
Marlboro
- Marlboro Red Titanium Box 20 – $6200
- Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20 – $6200
- Marlboro Red Común – $5800
- Marlboro Red Purple Fusion Box 12 – $3700
- Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20 – $6200
- Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20 – $6200
- Marlboro Vista Blue XL Box 20 – $6200
Philip Morris
- Philip Morris Box 20 – $5600
- Philip Morris Común – $5100
- Philip Morris Box 12 – $3300
- Philip Morris Blue Spin Box 20 – $5600
- Philip Morris Blue Spin Box 12 – $3400
Chesterfield
- Chesterfield Original Común – $4300
- Chesterfield Original Box 10 – $2900
- Chesterfield Purple Motion 2 Box 20 – $4900
- Chesterfield Blue Motion Box 20 – $4300
- Chesterfield Blue Motion Común – $4300
- Chesterfield Blue Motion Box 12 – $2900
Harmony
- Harmony Dorado / Negros / Colorados Común – $4300
Marlboro Crafted
- Marlboro Crafted Red Box 20 – $3600
- Marlboro Crafted Coral Box 20 – $3600
- Marlboro Crafted Forward Box 20 – $3200
- Marlboro Crafted Red Común – $3200
- Marlboro Crafted Blue Común – $3200
- Marlboro Crafted Forward Común – $3200
Lucky Strike
- Lucky Strike Blanco Box 20 – $5200
- Lucky Strike Convertible – $5200
- Lucky Strike XL – $5200
Camel
- Camel Legend Box 20: $3300