ARCA: ¿qué usuarios pueden tener problemas con transferencias y pagos con tarjetas?

ARCA y el Banco Central de la República Argentina, mediante la Comunicación A 8144/2024, informaron una serie de restricciones en los medios de pago para los contribuyentes que aparezcan en la base de datos de titulares “no confiables”.

Esta medida tiene como propósito reforzar el control sobre las operaciones sospechosas y se aplicará a transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y pagos con QR.

Los principales motivos que pueden llevar a la restricción del uso de estos medios de pago son:

Inconsistencias tributarias.

Falta de documentación respaldatoria.

Imposibilidad de verificar la legitimidad de las operaciones.

Estas medidas no solo afectan a los consumidores, sino también a los comercios, que no podrán recibir cobros provenientes de contribuyentes considerados no confiables.

Cómo afecta la medida a comercios y contribuyentes

Los comercios verán bloqueados los pagos que provengan de contribuyentes que se encuentren en la lista de no confiables. Será necesario que realicen consultas periódicas sobre el estado tributario de sus clientes para evitar problemas con los cobros.

Los contribuyentes afectados deberán monitorear su situación fiscal y tomar las acciones necesarias para regularizarla y salir de la lista de no confiables.

Cómo regularizar la situación fiscal y salir de la lista de no confiables

La lista de contribuyentes no confiables incluye a quienes presenten irregularidades en nóminas de trabajadores ficticios, calidad o condiciones que se exteriorizan en las declaraciones juradas. Para regularizar su situación, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de ARCA mediante el enlace proporcionado. Ir a la sección “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”. Realizar la presentación digital correspondiente.

El fisco analizará cada caso y la decisión será comunicada a través del domicilio fiscal electrónico declarado.