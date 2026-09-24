Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento de septiembre?

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El entendimiento corresponde al tercer tramo trimestral de la paritaria anual abril 2026-marzo 2027 y establece aumentos acumulativos para los salarios de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75.

Cuáles son los aumentos de Uocra

El acuerdo establece tres incrementos consecutivos sobre los salarios básicos:

Septiembre 2026: aumento del 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto.

aumento del sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto. Octubre 2026: aumento del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre.

aumento del sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre. Noviembre 2026: aumento del 1,7% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.

Los incrementos también serán aplicables a los trabajadores comprendidos en el CCT 577/10.

Además, las partes acordaron que las subas podrán absorber o compensar incrementos que los empleadores hayan otorgado voluntariamente a cuenta de futuros aumentos desde agosto de 2026.

Nuevas escalas salariales de Uocra

Con la aplicación de los aumentos, se actualizaron los jornales correspondientes a las distintas categorías y zonas previstas en el CCT 76/75.

Para la Zona A, los nuevos valores son los siguientes:

Septiembre 2026

Oficial Especializado: $7.561 por jornada.

$7.561 por jornada. Oficial: $6.468 por jornada.

$6.468 por jornada. Medio Oficial: $5.977 por jornada.

$5.977 por jornada. Ayudante: $5.502 por jornada.

$5.502 por jornada. Sereno: $999.495 mensuales.

Octubre 2026

Oficial Especializado: $7.697 por jornada.

$7.697 por jornada. Oficial: $6.585 por jornada.

$6.585 por jornada. Medio Oficial: $6.085 por jornada.

$6.085 por jornada. Ayudante: $5.601 por jornada.

$5.601 por jornada. Sereno: $1.017.485 mensuales.

Noviembre 2026

Oficial Especializado: $7.828 por jornada.

$7.828 por jornada. Oficial: $6.697 por jornada.

$6.697 por jornada. Medio Oficial: $6.188 por jornada.

$6.188 por jornada. Ayudante: $5.696 por jornada.

$5.696 por jornada. Sereno: $1.034.783 mensuales.

Los valores correspondientes a Oficial Especializado, Oficial, Medio Oficial y Ayudante son jornales, mientras que para la categoría Sereno se establece una remuneración mensual.

Cuánto cobran en canalización, líneas e instalaciones y empalme

El acuerdo también actualiza las escalas correspondientes al CCT 577/10, que comprende actividades específicas relacionadas con canalización, líneas e instalaciones y empalme.

En noviembre de 2026, los salarios básicos de la Zona A serán:

Actividad Oficial Especializado Oficial Medio Oficial Ayudante Canalización $8.584 $7.014 $6.301 $5.679 Líneas e instalaciones $8.811 $7.175 $6.359 $5.827 Empalme $9.058 $7.389 $6.630 $6.010

Aporte solidario del 2%

El acuerdo mantiene un aporte extraordinario solidario del 2% mensual para los trabajadores no afiliados a Uocra.

El porcentaje se calcula sobre los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales, considerando los rubros remunerativos normales, habituales y mensuales.

La retención se aplicará sobre los salarios devengados durante septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Los trabajadores afiliados a Uocra no tendrán una retención adicional por este concepto, debido a que la cuota sindical absorbe el aporte solidario establecido en el acuerdo.

Las partes remarcaron que se trata de un aporte de carácter extraordinario, por lo que no adquiere carácter normal ni habitual y queda limitado a este tramo de la negociación.

Contribución empresaria del 2%

El acuerdo también establece una contribución mensual a cargo de los empleadores equivalente al 2% de las remuneraciones alcanzadas.

La base de cálculo estará conformada por los rubros salariales remunerativos normales, habituales y mensuales.

Los fondos tendrán una administración especial y deberán destinarse a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores representados por la organización sindical.

Además, la contribución empresaria será incorporada a los distintos tramos de la negociación paritaria anual.

Uocra volverá a negociar en octubre

El nuevo acuerdo salarial tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

Mientras tanto, Uocra y las cámaras empresarias mantendrán activa la comisión especial destinada a analizar la evolución de las variables económicas y la situación de la actividad de la construcción.

En este marco, las partes acordaron volver a reunirse el 20 de octubre de 2026 para evaluar, entre otros puntos, los posibles ajustes salariales que comenzarán a regir desde diciembre.