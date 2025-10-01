Albañiles: ¿cuánto te tienen que pagar la hora con el aumento de octubre?

Albañiles: ¿cuánto te tienen que pagar la hora con el aumento de octubre?

La UOCRA acordó un incremento del 3% que impacta sobre los sueldos de todas las categorías, con diferencias según la zona del país.

Redacción ElNueve.com

Los trabajadores de la construcción reciben en octubre un ajuste salarial del 3%, en el marco de la última paritaria celebrada entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las empresas del sector.

El incremento, que se aplica tomando como base los sueldos de abril, actualiza los haberes de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75, rectificado el pasado 2 de septiembre. Las nuevas escalas estarán vigentes no solo para este mes, sino también como parte de un esquema que prevé aumentos hasta 2026.

Albañiles: quiénes reciben el aumento

El 3% se aplica sobre todas las categorías contempladas: oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante y sereno.

Al igual que en paritarias anteriores, los valores varían según la zona geográfica en la que se desempeñe el trabajador. Esta diferenciación responde a un adicional que se otorga en regiones con climas más fríos:

  • Zona A: CABA, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

  • Zona C: Santa Cruz.

  • Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en octubre 2025

A continuación, los salarios básicos de octubre, expresados como jornal por hora, salvo en el caso de los serenos, que perciben un monto mensual:

Zona A

  • Oficial especializado: $3730,67 por hora

  • Oficial: $3176,60 por hora

  • Medio oficial: $2929,27 por hora

  • Ayudante: $2695,06 por hora

  • Sereno: $490.603,03 por mes

Zona B

  • Oficial especializado: $4364,88 por hora

  • Oficial: $3716,32 por hora

  • Medio oficial: $3427,38 por hora

  • Ayudante: $3153,10 por hora

  • Sereno: $574.006,28 por mes

Zona C

  • Oficial especializado: $6789,82 por hora

  • Oficial: $5781,85 por hora

  • Medio oficial: $5330,02 por hora

  • Ayudante: $4905,14 por hora

  • Sereno: $892.898,36 por mes

Zona C Austral

  • Oficial especializado: $7473,34 por hora

  • Oficial: $6353,20 por hora

  • Medio oficial: $5858,54 por hora

  • Ayudante: $5390,12 por hora

  • Sereno: $981.206,06 por mes

Un nuevo paso en la paritaria

Con este aumento, la Uocra y las empresas del sector avanzan en la recomposición salarial prevista en la paritaria, que continuará con revisiones periódicas de cara a 2026, en función de la evolución de la economía y la inflación.