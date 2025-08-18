Mendoza: quiénes pueden viajar gratis en colectivo y qué líneas están incluidas

Los usuarios del Banco Nación pueden acceder a un reintegro del 100% en los pasajes de colectivos y metrotranvía con una promoción especial de BNA+. El beneficio, que también se aplica en Córdoba, Buenos Aires y Río Cuarto, estará vigente todos los días hasta el 30 de septiembre.

El Banco Nación lanzó una promoción que permite viajar gratis en colectivos y metrotranvía en Mendoza y otras ciudades del país. Con la app BNA+ y las tarjetas contactless, los usuarios pueden obtener el 100% de reintegro en pasajes abonados en las líneas habilitadas con sistema SUBE.

Viajar gratis en Mendoza: cómo funciona la promoción de BN+

El banco lanzó dos promociones para que los pasajeros del transporte público obtengan el 100% de reintegro del pasaje:

Pagando con QR desde la app BNA+ : permite abonar boletos en colectivos y metrotranvía con un tope de seis viajes diarios con tu saldo en cuenta.

Pagando con tarjetas contactless del Banco Nación: disponible para tarjetas de crédito y débito Visa o Mastercard, también con reintegro total.

En ambos casos, el reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los 30 días posteriores.

Hasta cuándo se puede usar

El viaje gratis en transporte público con BNA+ estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto en Mendoza como en otras ciudades del país donde rige la promo.

El beneficio no solo alcanza al Gran Mendoza y San Rafael, sino también a ciudades como Córdoba, Río Cuarto y Buenos Aires, donde la red de transporte público funciona con SUBE.

Qué líneas están incluidas en Mendoza

La promoción cubre una amplia red de colectivos urbanos y el metrotranvía, lo que facilita los traslados diarios de miles de mendocinos. Todas las líneas que utilizan sistema SUBE en la provincia forman parte del beneficio.