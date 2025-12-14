Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este lunes 15 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde. Los cortes serán programados y por sectores.
Edemsa informó que este lunes 15 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Cortes de luz para este lunes en Mendoza
Ciudad
- Entre calles Simón Bolívar, Ushuaia, Libertad, 17 de Mayo, Base Marambio, 20 de Junio y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
Guaymallén
- En calle Severo del Castillo, entre Ferrari y Valdivieso. En calle Franco, hacia el este de Severo del Castillo, y adyacencias; Puente de Hierro. De 11.15 a 14.00 h.
- En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Magallanes e Ignacio Molina, y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.30 a 11.30 h.
Las Heras
- En Ruta Provincial N°52 y Ruta Provincial N°39 y zonas aledañas; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauza, y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, Castelli, Sarmiento y Gabrielli. Entre calles Sarmiento, Guisasola, Alta Italia, Yrigoyen, Ramón Lista y adyacencias; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°93 (ó Carril Vista Flores), entre calle Miguel Silva y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Quintana, entre Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Puerta, hacia el este de Soriano. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Merino Norte, Bestanic, Temporini y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Rawson, hacia el norte de Loteo Fincasur. En Straven S.A.; El Cerrito. De 8.00 a 12.00 h.
- En la Ruta Provincial N°165, entre calles Alberdi y La Pichana; Cañada Seca. De 8.30 a 12.30 h.
- En la intersección de calles Juan Bautista Alberdi y Los Naranjos y zonas aledañas; Los Dos Álamos. De 9.30 a 13.30 h.