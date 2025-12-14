Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este lunes 15 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 15 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Cortes de luz para este lunes en Mendoza

Ciudad

Entre calles Simón Bolívar, Ushuaia, Libertad, 17 de Mayo, Base Marambio, 20 de Junio y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, entre Ferrari y Valdivieso. En calle Franco, hacia el este de Severo del Castillo, y adyacencias; Puente de Hierro. De 11.15 a 14.00 h.

En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Magallanes e Ignacio Molina, y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.30 a 11.30 h.

Las Heras

En Ruta Provincial N°52 y Ruta Provincial N°39 y zonas aledañas; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauza, y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, Castelli, Sarmiento y Gabrielli. Entre calles Sarmiento, Guisasola, Alta Italia, Yrigoyen, Ramón Lista y adyacencias; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°93 (ó Carril Vista Flores), entre calle Miguel Silva y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Quintana, entre Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Puerta, hacia el este de Soriano. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael