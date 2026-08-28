Planazo en Mendoza: vuelven los lentos con una noche de clásicos de los 80, 90 y 2000

Los grandes éxitos de varias generaciones serán protagonistas de una fiesta que combina nostalgia, baile y canciones que todavía siguen vigentes. La propuesta ya recorrió distintos espacios de Mendoza y vuelve con una nueva edición.

Hay canciones que apenas comienzan a sonar son capaces de llevarnos varios años atrás. Un lento, un clásico de rock nacional o aquel hit que no podía faltar en ningún boliche pueden convertirse en un viaje directo a una época, una persona o un recuerdo.

Con esa idea, “Que Vuelvan los Lentos” continúa creciendo en Mendoza y prepara una nuevo planazo de la mano de DJs 5 Mix, con una propuesta pensada para quienes disfrutan volver a escuchar y bailar los temas que marcaron los años 80, 90 y 2000.

La fiesta propone mucho más que una lista de canciones. El objetivo es recuperar el espíritu de aquellas pistas de baile en las que distintas generaciones compartían los mismos temas y donde una canción podía convertirse en parte de una historia.

Bajo el concepto “Clásicos Eternos – Lentos Inolvidables”, DJs 5 Mix prepara un recorrido por diferentes estilos musicales. El repertorio incluirá dance, rock and roll, funky y rock nacional, además de los clásicos lentos que acompañaron romances, amistades y noches inolvidables.

La selección está pensada para que la nostalgia no sea simplemente una mirada hacia el pasado, sino una excusa para volver a disfrutar de canciones que todavía tienen un lugar asegurado en las pistas. Y justamente ahí aparece una de las características que distingue al ciclo: la posibilidad de reunir a padres, hijos, parejas y amigos alrededor de una misma banda sonora.

La próxima presentación será la decimotercera edición de “Que Vuelvan los Lentos”, una propuesta que ya pasó por distintos espacios de Mendoza.

El ciclo tuvo encuentros en lugares como el Parque Central, la plaza Independencia, el Parque General San Martín y el Espacio Verde Menotti Pescarmona, entre otros escenarios públicos.

Ahora, la propuesta busca seguir sumando público y consolidarse como un punto de encuentro para quienes disfrutan de la música de otras décadas.

El proyecto está integrado por Cristian Bloin, Adrián “Peke” Castellino, Eloy Aguilar y Carlos Olguín, músicos y DJs con una extensa trayectoria en la escena mendocina.

Entre sus integrantes reúnen entre 20 y casi 40 años de experiencia en cabinas de boliches y eventos, una trayectoria que les permite conocer aquellas canciones capaces de levantar una pista y mantener al público bailando.

A esto se suma un equipo técnico propio de sonido e iluminación, que acompaña cada presentación y completa la experiencia.

Dónde y cuándo es

El encuentro será este sábado 29 de agosto, de 19 a 0, en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.

La entrada general tiene un valor de $6.000 y se puede adquirir a través de Entradaweb. Durante el evento también habrá distintas propuestas gastronómicas para acompañar la noche.