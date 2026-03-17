Jubilados en crisis: no llegan a la canasta básica y se complica el acceso a los anteojos gratuitos del PAMI

Un informe privado advierte que la mayoría de los jubilados no logra cubrir sus gastos básicos con los ingresos actuales. A esto se le suma las demoras en la entrega de lentes del PAMI y las dificultades en la cobertura de medicamentos.

La situación de los jubilados en Argentina continúa marcada por la pérdida de poder adquisitivo. Un informe de la consultora Evaluecon indica que una pareja necesita alrededor de $1.830.000 para cubrir la canasta básica, mientras que una persona sola requiere cerca de $1.000.000.

Muy por debajo de esos valores, la jubilación mínima ronda los $360.000. “Un jubilado hoy que cobra la mínima está en el orden de los 360 mil pesos, bastante por debajo de lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas”, afirmó el economista José Vargas.

En ese sentido, precisó: “Estamos hablando de una canasta de cerca de 900 mil pesos que sería lo ideal como mínimo para cubrir lo que tiene que ver fundamentalmente con alimentación, con atención médica, gastos para la salud, con medicamentos incluidos y todo lo relativo a los servicios básicos”.

El especialista también advirtió sobre el alcance del problema:“Es bastante difícil para un jubilado con la mínima poder cubrir sus requerimientos los 30 días del mes”. “Casi un 50% del ingreso se lo lleva alimentos, un 30% atención médica gastos para la salud y el resto prácticamente servicios”, detalló Vargas.

Además, remarcó que los beneficios existentes no alcanzan: “Todo lo que tiene que ver con los medicamentos a través de PAMI, con beneficios a través de compras, con descuentos especiales en alimentos, es un aliciente, pero está claro que sigue siendo poco todavía para lo que realmente necesitan”.

“Los jubilados tienen un aumento mensual que va en el orden de lo que es el IPC, con lo cual sigue siendo bastante bajo y además los aumentos van después del aumento de la inflación, con lo cual siempre los precios le van ganando a la jubilación mínima”, explicó. Y sintetizó: “Siempre van dos o tres pasos muy por detrás de lo que es la inflación”.

Además, se profundizan los problemas en el acceso a prestaciones de salud. Ópticas que trabajan con PAMI advierten sobre la posibilidad de frenar la entrega de anteojos gratuitos por deudas acumuladas.

“En este momento, oftalmología está muy mal. Están cortando porque no está pagando PAMI”, relató una jubilada. Y agregó: “Ahora está parado, están dando turnos lejos hasta cuando pague PAMI”.

Las dificultades también alcanzan a los medicamentos. “La cobertura del PAMI para los jubilados no es del 100%. Salí de la farmacia y he comprado los remedios. Hacen el 40% o el 70% si tenés alguna enfermedad crónica”.

En la misma línea, otra afiliada explicó: “Yo tengo nada más que los de la presión al 100%, después los otros no”.