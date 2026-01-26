ANSES confirmó el bono extra de febrero para jubilados y pensionados: cuánto cobran y cuándo se paga

ANSES oficializó los montos de jubilaciones y pensiones para febrero de 2026, que incluyen un aumento por inflación y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos. Conoce el calendario de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores actualizados de las jubilaciones y pensiones correspondientes a febrero de 2026, con un incremento determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 del 2,85%. El ajuste alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales, en línea con el esquema de actualización mensual por inflación.

La medida se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 274/2024, que establece que los haberes previsionales deben ajustarse todos los meses según la inflación oficial, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente al aumento del costo de vida.

Jubilaciones ANSES: cuánto aumentan en febrero de 2026

Con el incremento del 2,85%, la jubilación mínima pasa a ser de $359.254,35. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente pero no se actualiza por inflación y está dirigido a quienes perciben los ingresos más bajos.

De esta manera, la jubilación mínima con bono asciende a $429.254, mientras que la jubilación máxima se ubica en $2.417.441.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran en febrero

El Gobierno nacional ratificó que en febrero de 2026 continuará el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. Si bien no tiene actualización automática, el refuerzo busca mejorar el ingreso mensual de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Los montos finales con bono incluido quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.254.

Jubilación máxima: sube de $2.350.453,70 en enero a $2.417.441,63 en febrero de 2026. En este caso, no corresponde el pago del bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa de $279.439,46 a $287.403,48. Con el bono de $70.000, el total a cobrar será de $357.403,48.

Pensiones no contributivas (PNC) por vejez y discapacidad: aumentan de $244.509,52 a $251.478,04. Sumando el refuerzo, el monto final alcanza los $321.478,04.

PNC para madres de siete hijos: continúan equiparadas a la jubilación mínima, por lo que cobrarán $359.254,35 más el bono, totalizando $429.254,35.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en febrero de 2026

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos de febrero, que comenzará el 9 de febrero para quienes cobran el haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 9 de febrero

9 de febrero DNI terminado en 1: 10 de febrero

10 de febrero DNI terminado en 2: 11 de febrero

11 de febrero DNI terminado en 3: 12 de febrero

12 de febrero DNI terminado en 4: 13 de febrero

13 de febrero DNI terminado en 5: 18 de febrero

18 de febrero DNI terminado en 6 y 7: 19 de febrero

19 de febrero DNI terminado en 8 y 9: 20 de febrero (fecha adelantada por el feriado de Carnaval)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: