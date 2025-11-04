Empleadas domésticas: cuánto tenés que cobrar por día por 4 horas de trabajo con el aumento de noviembre

Estos son los valores actuales para los trabajadores del servicio doméstico y las escalas salariales que confirmó ARCA. Cuál fue el último aumento que tuvieron y cuándo se debería volver a actualizar.

El sindicato que nuclea a las trabajadoras del Servicio Doméstico logró llegar a un acuerdo con el Gobierno y otorgo un incremento salarial para los trabajadores de casas particulares para noviembre de 2025. Una empleada doméstica debe cobrar por hora $3.052,99 si trabaja con retiro. Sin embargo, también se estableció un incremento para todas las categorías: tareas generales, cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisores.

Luego del acuerdo salarial acordado, las trabajadoras del Servicio Doméstico tienen una escala vigente, por la cual se pueden guiar para cobrar la hora de trabajo en noviembre. El aumento fue del 1%, rige desde septiembre y aplica a todas las categorías del régimen de trabajadoras de casas particulares.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas en noviembre de 2025?

Según la grilla publicada por el Upacp, para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas o por jornada, el monto a cobrar en estos momentos para la quinta categoría, que es el de las empleadas que trabajan en casas particulares:

Por hora con retiro: $ 3.052

Por hora sin retiro: $3.293

Es decir, que si una persona trabaja 4 horas por día, con retiro, le deben pagar $12.208.

¿Qué salario corresponde a la trabajadora si hace tareas en más de una categoría (por ejemplo, cuida los niños y limpia la casa)?

En caso de prestar tareas en más de una categoría, le corresponde percibir la remuneración de la categoría mejor remunerada.

Tareas generales : $3.052 con retiro / $3.293 sin retiro

: $3.052 con retiro / $3.293 sin retiro Cuidado de personas : $3.293 con retiro / $3.681 sin retiro

: $3.293 con retiro / $3.681 sin retiro Caseros : $3.293

: $3.293 Tareas específicas : $3.487 con retiro / $3.822 sin retiro

: $3.487 con retiro / $3.822 sin retiro Supervisores: $3.681 con retiro / $4.032 sin retiro

