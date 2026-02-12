Cursos gratuitos para trabajar en Vaca Muerta: abrieron las inscripciones 2026 y así podés anotarte

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026 con una oferta de cursos gratuitos para trabajar en la industria petrolera, orientados al Upstream y a la seguridad en yacimientos. Impulsada por YPF junto a empresas del sector.

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) abrió la inscripción para su ciclo lectivo 2026 y lanzó una nueva convocatoria a cursos gratuitos para trabajar en Vaca Muerta y otras áreas petroleras del país. La propuesta apunta a formar técnicos con fuerte entrenamiento práctico, en respuesta a la creciente demanda de mano de obra calificada en el desarrollo no convencional.

Cursos gratuitos para trabajar en Vaca Muerta: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Impulsado por YPF junto a empresas operadoras y de servicios del sector energético, el IVM se posiciona como un espacio de capacitación diseñado “desde la industria para la industria”. La inscripción estará habilitada hasta el 21 de febrero a través del sitio oficial (ivm.ar).

Podés inscribirte desde acá: https://ivm.ar/index.html#inscripcion

Entre los principales requisitos se solicita:

Secundario completo o ciclo básico común aprobado.

Habilidades digitales básicas.

Conectividad para participar de instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas.

Residir en Neuquén

La convocatoria está dirigida tanto a personas sin experiencia previa que buscan su primera oportunidad laboral en el sector, como a trabajadores que ya se desempeñan en la industria y necesitan certificar o reforzar competencias técnicas.

Qué cursos ofrece el Instituto Vaca Muerta en 2026

La oferta académica incluye seis cursos gratuitos orientados al Upstream y una capacitación específica en seguridad operativa en yacimiento. Las formaciones disponibles son:

Operador en perforación

Operador en fractura

Operador en instrumentos

Operador en producción

Mantenimiento mecánico

Mantenimiento eléctrico

Seguridad operativa en yacimiento

Cada curso tiene una duración estimada de entre 12 y 16 semanas y combina clases presenciales con prácticas intensivas. Las cursadas se dictarán en turnos de 14 a 18 y de 18 a 22, con inicios previstos para el 9 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo, según la formación elegida.

Al finalizar, los estudiantes recibirán certificados avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, con acreditación de competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria.

Uno de los diferenciales del IVM es su fuerte enfoque en la práctica real. La sede funciona en el Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, con aulas teóricas, laboratorios y espacios de entrenamiento.

Además, el instituto cuenta con un pozo escuela en Río Neuquén, una infraestructura inédita en la región que permite entrenar en condiciones operativas reales sin los riesgos de un yacimiento en producción.