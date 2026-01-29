Cortes de luz en Mendoza: habrá interrupciones en 5 departamentos este viernes 30 de enero

La empresa Edemsa informó que este viernes 30 de enero se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de Mendoza. Las interrupciones serán por tareas de mantenimiento preventivo y afectarán zonas de Guaymallén, Luján de Cuyo, Tupungato, San Rafael y Malargüe.

Este viernes 30 de enero, vecinos de varios departamentos de Mendoza deberán tomar precauciones por interrupciones programadas del servicio eléctrico. La empresa distribuidora Edemsa anunció que llevará adelante trabajos de mantenimiento en la red con el objetivo de mejorar la calidad del suministro y reducir el riesgo de fallas durante los meses de mayor demanda energética.

Según precisaron desde la compañía, las tareas comenzarán durante la mañana y, en algunos sectores, se extenderán hasta la tarde, con cortes que estarán delimitados por zonas específicas y por franjas horarias determinadas.

De acuerdo al cronograma difundido por Edemsa, las interrupciones del suministro eléctrico alcanzarán a barrios y áreas puntuales de los siguientes departamentos:

Guaymallén

Luján de Cuyo

Tupungato

San Rafael

Malargüe

Guaymallén

En la intersección de calle Tirasso con Santo Tomás de Aquino y zonas aledañas. De 11.00 a 14.00 h.

En calle Mariani, hacia el este de Buenos Vecinos, y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Antonelli, Godoy Cruz, Valle de Huentata y Los Guindos; Capilla del Rosario. De 8.45 a 11.45 h.

Luján

Entre calles Larrea, Viamonte, Los Aromos y Benito de San Martín; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Gascón, Congreso de Tucumán, Proyectada J237 y Lateral Oeste del Acceso Sur. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de escuela Palma; La Carrera. De 9.30 a 13.00 h.

San Rafael

En calle Los Nogales, entre Tiburcio Benegas y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Mora, entre Arroyo y Ejército de Los Andes, y áreas adycentes. En fábrica Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

En calle Juan XXIII, hacia el este de Balloffet, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe