Cómo viajar gratis en colectivo en abril: todas las promociones con reintegros del 100%

En abril siguen activos reintegros y descuentos para viajar en colectivo y pagar la mitad del pasaje o que te reintegren la totalidad. Se pueden realizar con diferentes billeteras virtuales como Modo o Naranja X. Mirá todas las promociones.

En un contexto de suba del boleto de transporte público, durante abril de 2026 se mantienen vigentes distintas promociones que permiten viajar gratis en colectivo o pagar hasta la mitad del pasaje gracias a reintegros del 100%. Estos beneficios están impulsados por bancos y billeteras virtuales, y se aplican en gran parte del país siempre que el pago se realice con medios electrónicos, como NFC.

Reintegro del 100% con tarjetas Visa en colectivos: cómo funciona

Una de las promociones más destacadas permite obtener un reintegro del 100% del pasaje pagando con tarjetas Visa (crédito, débito o prepaga) con tecnología NFC.

El pago se realiza simplemente apoyando la tarjeta o el celular en la validadora del colectivo o subte. Este beneficio está disponible a través de apps como Modo y bancos como:

Banco Galicia

Banco Santander

Banco Macro

ICBC

El reintegro tiene un tope de $10.000 por mes por tarjeta, lo que permite cubrir una gran cantidad de viajes mensuales. Además, si se cuenta con tarjetas de distintos bancos, es posible aprovechar el beneficio en cada una.

La promoción estará vigente hasta el 30 de abril, aunque la devolución puede demorar hasta 30 días en acreditarse.

Viajar gratis con Naranja X en colectivos y subtes

Otra alternativa para no pagar el colectivo en abril es la promoción de Naranja X, que también ofrece 100% de reintegro en transporte público.

En este caso, el beneficio se aplica al pagar con tarjeta de débito mediante NFC, con un tope mensual de $10.000 por usuario. A diferencia de otras promos, el reintegro suele acreditarse más rápido, con un plazo estimado de hasta 96 horas.

Qué tener en cuenta para acceder a los reintegros

Para aprovechar estas promociones y viajar gratis en colectivo, es importante cumplir con algunos requisitos: