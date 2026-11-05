Beca Progresar: cómo saber si cobrás en noviembre de 2026 y consultar si tenés el pago liquidado

Los estudiantes pueden verificar si tienen el pago de la Beca Progresar de noviembre de 2026 liquidado a través de una consulta online en Anses. El trámite se realiza con la Certificación Negativa y permite comprobar si existe un registro del beneficio.

Los beneficiarios de la Beca Progresar pueden consultar si cobrarán en noviembre de 2026 a través de una herramienta online de Anses. Para comprobarlo, deben ingresar a la Certificación Negativa, seleccionar el período octubre de 2026 y verificar si aparece la leyenda “Registra Liquidaciones de PROG.RES.AR”. También pueden revisar la fecha de pago en Mi Anses y el estado de su solicitud en la plataforma Progresar.

La consulta permite conocer si existe una liquidación asociada al programa, aunque no confirma que el dinero ya esté depositado. Por eso, también es importante revisar la fecha de cobro en Mi Anses y el estado de la solicitud en la plataforma Progresar.

Cómo saber si cobrás la Beca Progresar en noviembre de 2026

Una de las formas de comprobar si el pago de Progresar de noviembre fue liquidado es consultar la Certificación Negativa de Anses. Como el programa se paga a mes vencido, para verificar el cobro de noviembre se debe seleccionar el período 10/2026, correspondiente a octubre.

El procedimiento es sencillo y se puede realizar desde un celular o una computadora:

Ingresar al sitio oficial de Anses: acceder a anses.gob.ar. Buscar la Certificación Negativa: ingresar al apartado correspondiente dentro de los servicios del organismo. Completar el CUIL: introducir el número solicitado para realizar la consulta. Seleccionar el período: elegir octubre de 2026 (10/2026). Consultar el comprobante: presionar el botón para generar el resultado. Revisar la información: buscar si aparece la leyenda “Registra Liquidaciones de PROG.RES.AR”.

Si el comprobante muestra esa frase, significa que existe un registro de liquidación de Progresar para el período consultado.

Qué significa que aparezca “Registra Liquidaciones de PROG.RES.AR”

La leyenda “Registra Liquidaciones de PROG.RES.AR” indica que Anses tiene registrada una liquidación vinculada con la Beca Progresar durante el período seleccionado.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que el dinero ya esté disponible. La liquidación es una instancia administrativa previa a la acreditación, por lo que los estudiantes deben comprobar también los movimientos de la cuenta bancaria o billetera virtual en la que reciben el beneficio.

En cambio, si la Certificación Negativa no muestra esa información, no significa automáticamente que el estudiante haya perdido la beca. Puede ser necesario verificar si el pago todavía está pendiente o si existe alguna observación sobre la inscripción o la situación académica.

Cómo consultar la fecha de cobro de Progresar en Mi Anses

Además de revisar la Certificación Negativa, los beneficiarios pueden consultar si tienen una fecha de pago asignada desde Mi Anses.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses. Identificarse con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Consultar la información relacionada con los cobros y las prestaciones. Revisar si aparece una fecha de acreditación para la Beca Progresar.

También es posible consultar el estado de la liquidación mediante la Atención Virtual de Anses. Para eso, se debe iniciar una atención, ingresar a Consultas rápidas y seleccionar la opción “Estado de tu liquidación de Progresar”.

Cómo consultar el estado de la solicitud en la plataforma Progresar

Otra alternativa para conocer qué sucede con el beneficio es ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar, utilizando la cuenta de Mi Argentina.

Dentro del apartado Mis Solicitudes, los estudiantes pueden revisar el estado de su postulación. Entre las situaciones que pueden aparecer se encuentran:

Adjudicada: la solicitud fue aprobada.

la solicitud fue aprobada. En evaluación: todavía está pendiente de revisión.

todavía está pendiente de revisión. Rechazada: no fue aprobada.

no fue aprobada. En reclamo: existe una instancia de revisión.

existe una instancia de revisión. Suspendida: el beneficio figura suspendido.

el beneficio figura suspendido. Restablecida: se registró una modificación en el estado de la beca.

Esta consulta permite complementar la información de Anses y conocer si la inscripción fue aprobada o si existe algún trámite pendiente.

Cuánto se cobra por la Beca Progresar en noviembre de 2026

El monto mensual de referencia informado para las Becas Progresar es de $35.000. No obstante, el importe que recibe cada estudiante puede variar según la línea del programa y las condiciones particulares de liquidación.

En las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior para estudiantes de los primeros años, habitualmente se paga el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda sujeto al cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes.

Con un monto de referencia de $35.000, la distribución es la siguiente:

Pago directo del 80%: $28.000.

$28.000. Retención del 20%: $7.000, sujeto a la acreditación de la regularidad académica y las condiciones del programa.

$7.000, sujeto a la acreditación de la regularidad académica y las condiciones del programa. Monto mensual total de referencia: $35.000.

En las líneas o situaciones en las que corresponda el pago completo, el estudiante puede recibir el 100% del monto mensual.