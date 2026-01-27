Banco Nación lanzó créditos hipotecarios online: cómo acceder a la vivienda propia con cuotas desde $476.783 en 2026

El Banco Nación mantiene activa su línea de créditos hipotecarios en UVA para comprar, construir o refaccionar vivienda, con una tasa fija del 6% y montos de hasta $235 millones. Desde 2026, el trámite será 100% digital, lo que busca ampliar el acceso a la vivienda propia y agilizar la aprobación del préstamo.

Los créditos hipotecarios continúan siendo una de las principales alternativas para quienes buscan acceder a la casa propia en Argentina. En ese escenario, el Banco de la Nación Argentina se consolida como uno de los actores centrales del mercado, con una propuesta que combina tasa competitiva, plazos extensos y, desde el próximo año, un proceso de gestión completamente online.

Según confirmaron desde la entidad, a partir de 2026 la evaluación y aprobación del crédito hipotecario podrá realizarse de manera íntegramente digital en sus primeras etapas, sin necesidad de concurrir a una sucursal. El objetivo es simplificar los trámites y facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para trabajadores formales, monotributistas, autónomos y jubilados.

Lo que hace el banco es mostrar todas las propiedades disponibles que vos podés comprar, simular tu crédito para saber cuánto dinero te prestan y cuánto vas a tener que pagar y poder tramitarlo directamente desde la página.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: condiciones vigentes para 2026

Tras una leve reactivación hacia fines de 2025, el Banco Nación ratificó la continuidad de sus líneas hipotecarias. La entidad apuesta a una normalización del scoring bancario y a un contexto más estable que permita que más familias puedan calificar para un préstamo destinado a vivienda.

Entre los beneficios destacados, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación acceden a una Tasa Nominal Anual fija del 6% y a la posibilidad de adherirse al tope CVS, un mecanismo que limita el aumento de la cuota cuando la evolución salarial no acompaña el ajuste por UVA.

Los puntos centrales de la línea hipotecaria del Banco Nación son:

Crédito en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) , ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

, ajustado por el . Valor de la UVA actualizado diariamente según datos del BCRA .

. Cuotas mensuales , bajo el sistema francés .

, bajo el . Monto máximo cercano a los $235 millones .

cercano a los . Financiación de hasta el 75% del valor del inmueble.

Requisitos para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación

Para solicitar un crédito hipotecario en el Banco Nación, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones económicas:

Ingresos mínimos comprobables , que varían según el monto solicitado.

, que varían según el monto solicitado. Antigüedad y estabilidad laboral , clave para garantizar la continuidad de ingresos.

, clave para garantizar la continuidad de ingresos. Buen historial crediticio , evaluado por el sistema financiero.

, evaluado por el sistema financiero. Ahorro previo , ya que el banco no cubre el 100% del valor de la propiedad.

, ya que el banco no cubre el 100% del valor de la propiedad. La cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% de los ingresos del grupo familiar.

Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 74 millones de pesos en enero de 2026

Si bien el valor final del crédito depende de la evolución de la UVA y del CVS, sí es posible estimar el monto de la primera cuota.

De acuerdo con datos oficiales del Banco Nación, una persona que solicite $75 millones en enero de 2026, a devolver en un plazo de 25 años, pagará una cuota inicial de $476.783.

Para acceder a ese préstamo, se requieren ingresos netos mensuales de al menos $1.907.132, sumando titular y codeudor. En el caso del titular, el ingreso mínimo exigido es de $953.566.

PODÉS SIMULAR TU CRÉDITO HIPOTECARIO DESDE ACÁ