Banco Nación: ¿continúa en octubre la promo para viajar gratis en colectivos con BNA+?

El Banco Nación actualizó sus términos y condiciones y estiró un mes más la promo para pagar con QR y viajar gratis en colectivos.

Este miércoles se conoció la gran noticia de que continuará un mes más la promo para viajar gratis en colectivo para los usuarios de Banco Nación. La promo es un descuento del 100% en el pasaje de colectivo con el Banco Nación. La promoción, que funciona en varias provincias del país, incluida Mendoza, permite viajar sin costo abonando con tarjetas contactless del BNA o con el código QR de la app BNA+.

La prorroga de la promo se pudo ver en los Términos y Condiciones de la entidad en la cual señala:

“Promoción válida en la República Argentina para pagos con QR desde la App bna+ realizados únicamente en los validadores sube de las líneas de colectivo habilitadas. Vigencia desde el 22/05/2025 al 31/10/2025”.

¿Cómo funciona la promoción del BNA para viajar gratis en colectivo?

El beneficio del Banco Nación otorga un reintegro total del valor del pasaje, con un límite de hasta seis viajes diarios. El monto se acredita en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 30 días posteriores al viaje.

Existen dos formas de acceder:

Con tarjeta contactless (crédito o débito) Mastercard o Visa del Banco Nación: se debe apoyar la tarjeta en los validadores SUBE habilitados.

se debe apoyar la tarjeta en los validadores SUBE habilitados. Pagando con QR desde la app BNA+: Solo es necesario escanear el código QR del validador SUBE desde la aplicación. El tope es de dos pagos por QR en cada terminal habilitada.

BNA+: ¿cómo pagar con el código QR?

Para quienes quieran abonar con el QR y ahorrar el 100% en el boleto de colectivos, deben seguir estos pasos:

Abrir la app BNA+ y buscar la opción “Viajar con QR”

Les aparecerá un QR único que se genera por cada pago

Acercar el QR al lector SUBE, el cual posee un escáner en su zona inferior.

En ambos casos, el reintegro se aplica automáticamente en la cuenta asociada al usuario.

¿Hasta cuándo se puede viajar gratis con el BNA?

Desde el Banco Nación indicaron que los usuarios podrán utilizar el beneficio del 100% de reintegro en el pasaje de colectivo hasta el 31 de octubre.

Provincias y líneas de colectivo habilitadas para usar el beneficio de BNA+

El Banco Nación confirmó que la promo se encuentra activa en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Luis y Neuquén, entre otras provincias.

En Mendoza, más de 300 líneas de colectivo del Gran Mendoza y de San Rafael forman parte de la iniciativa.

Mendoza | Capital

Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874

Mendoza | San Rafael

Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A