Bancarios: con el aumento el sueldo inicial supera los $2 millones

La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento del 2,6% retroactivo a abril, elevando el salario inicial del sector a más de $2,3 millones. Además, el bono por el Día del Bancario superará los $2 millones y los trabajadores acumulan un 12,3% de incremento en lo que va de 2026.

La Asociación Bancaria (AB) confirmó un nuevo acuerdo paritario que establece un aumento salarial del 2,6% para los trabajadores del sector, retroactivo a abril de 2026. El incremento fue definido en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec y se aplicará sobre todas las remuneraciones del convenio.

Con esta actualización, el salario inicial de un trabajador bancario pasó a ser de $2.319.195,20, consolidando al sector financiero entre los mejores pagos del país.

Además, el monto mínimo del bono por el Día del Bancario quedó fijado en $2.067.482,29. Desde el gremio indicaron que esta suma continuará ajustándose mediante futuras revisiones paritarias para evitar que pierda valor frente a la inflación.

Los bancarios acumulan un 12,3% de aumento en 2026

El nuevo ajuste salarial impactará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, incluyendo tanto conceptos remunerativos como no remunerativos. También alcanzará a adicionales convencionales y no convencionales.

Con el incremento correspondiente a abril, los trabajadores bancarios acumulan un aumento del 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026. Tal como viene ocurriendo desde principios de año, las actualizaciones se calculan tomando como referencia los salarios de diciembre de 2025.

Este sistema de actualización mensual, vinculado directamente al IPC, busca mantener los ingresos del sector alineados con la inflación y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Continúa el esquema de actualización mensual

El gremio encabezado por Sergio Palazzo ratificó la continuidad del mecanismo de actualización automática para mayo de 2026. La decisión fue comunicada oficialmente por la entidad sindical, que además confirmó que las negociaciones paritarias volverán a retomarse durante la segunda quincena de junio.

El objetivo será seguir monitoreando la evolución de los precios y el impacto de la inflación sobre los salarios del sector. Desde la Asociación Bancaria destacaron que este esquema de revisiones periódicas permite preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y mantener uno de los sistemas salariales más dinámicos del país.

Cabe recordar que el mecanismo de actualización salarial atado al IPC había sido renovado el mes pasado, reafirmando la política de ajustes mensuales para los empleados del sistema financiero.