Ayuda Escolar de ANSES 2026: cómo realizar el trámite desde el celular para cobrar $85.000 en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el monto de la Ayuda Escolar Anual para 2026 y detalló los requisitos, el paso a paso para realizar el trámite y la fecha límite para presentar el Certificado Escolar y acceder al pago.

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, ANSES comenzó a activar el calendario de pagos de la Ayuda Escolar Anual 2026, un refuerzo económico destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar. El beneficio se pagará en marzo y tendrá este año un monto confirmado de $85.000 por hijo.

Anses: ¿quiénes pueden cobrar la ayuda escolar 2026?

La prestación alcanza a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares o con hijo con discapacidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y se presente la documentación correspondiente dentro del plazo indicado. Esta asignación se cobra una vez al año y en el mes de marzo.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar ANSES 2026

Para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener hijos desde 45 días hasta los 18 años inclusive .

. Que el menor asista a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial, ya sea nivel primario, inicial o secundario .

. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben concurrir a: establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.

Cómo realizar el trámite de la Ayuda Escolar paso a paso

El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial de Mi ANSES. El procedimiento es sencillo y consta de los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Hijos”. Seleccionar “Presentar Certificado Escolar”. Generar el formulario correspondiente a cada hijo. Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que lo completen y firmen. Sacar una foto o escanear el certificado. Volver a ingresar a Mi ANSES, sección Hijos, y cargar el archivo.

Una vez validado el certificado, no es necesario realizar ningún trámite adicional para el cobro. Desde Anses aclararon que hay tiempo de presentarlo hasta el 31 de diciembre de cada año.

¿Quiénes reciben la Ayuda Escolar de forma automática?

Las familias que acrediten antes del fin de cada año la escolaridad de sus hijos entre 4 y 17 años inclusive, van a recibir la Ayuda Escolar en el mes de marzo del año siguiente. Durante 2026, el monto de la ayuda es de $85.000 por hijo.

Desde el organismo advirtieron que el beneficio no se paga de manera retroactiva, por lo que quienes no completen el trámite dentro del plazo perderán la posibilidad de cobrarlo.

Qué tener en cuenta para no perder el beneficio