Ya están las liquidaciones de ANSES: cómo consultar qué vas a cobrar en enero del 2026

Este viernes comenzaron a cobrar los primeros beneficiarios de los haberes de ANSES. La página oficial habilitó la web para consultar qué y cuánto vas a recibir en enero.

Este viernes comenzó a pagarse los haberes de enero del 2026 y millones de beneficiarios de ANSES están chequeando qué y cuándo vas a cobrar. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM.Consultar las liquidaciones de este mes es fundamental porque para los jubilados y pensionados se le suma el bono extra y el aguinaldo.

Para consultar las liquidaciones de enero de ANSES, se puede hacer desde el viernes 9 de diciembre, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

MI ANSES: ¿qué vas a cobrar en enero del 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en enero de 2026 un aumento del 2,5% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según lo confirmado por el Indec tras publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Se trata del incremento establecido por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que define la movilidad vigente.

Ya está confirmado que tanto jubilados como pensionados percibirán el bono extra de $70000.

Jubilación mínima

Pasa de $340.879,59 a $349.401,58.

Con bono, el ingreso total sería de $419.401,58.

Haber máximo

Pasa de $2.293.796,92 a $2.351.141,84.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pasa de $272.703,67 a $279.521,26.

Con bono, el total ascendería a $349.521,26.

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad

Pasan de $238.615,71 a $244.581,10.

Con bono, el ingreso sería de $314.581,10.

PNC por vejez

Pasan de $238.615,71 a $244.581,10.

Con bono, el total también sería de $314.581,10.

PNC para madres de siete hijos

Pasan de $340.879,59 a $349.401,58.

Con bono, el ingreso final sería de $419.401,58.

Asignación Universal por Hijo: ¿cuánto aumenta en enero?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá un ajuste del 2,5% si se mantiene la fórmula vigente. Como cada mes, Anses retiene el 20% del monto total, que se paga posteriormente cuando la familia presenta la Libreta.

Los nuevos valores serán los siguientes:

Montos AUH general

Menor de edad: pasa de $122.492 a $125.554

• Pago directo (80%): $100.443,20

Hijo con discapacidad: pasa de $398.853 a $408.824

• Pago directo (80%): $327.059,20

Montos AUH zona austral

Los beneficiarios de regiones con mayor costo de vida reciben un valor diferencial.

Menor: pasa de $159.240 a $163.221

• Pago directo (80%): $130.576,80

Hijo con discapacidad: pasa de $518.509 a $531.472 • Pago directo (80%): $425.177,60

Complemento Leche del Plan 1000 Días

La actualización también impactará en el Complemento Leche, un refuerzo destinado a acompañar el crecimiento saludable de niñas y niños hasta los 3 años. Con la movilidad de enero, el monto subiría de $46.199 a $47.354.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en enero?

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes sin actualización reciente, y se paga automáticamente a quienes cumplen los requisitos junto con la AUH. Según los valores confirmados para finales de 2025 (que se mantienen en 2025 y en lo que se espera siga en 2026 si no hay nuevas actualizaciones):

• Familias con un hijo reciben $52.250.

• Familias con dos hijos reciben $81.936.

• Familias con tres o más hijos reciben $108.062.

Este es el calendario de pagos de ANSES para enero 2026

Jubilados y Pensionados

ANSES organiza el pago de jubilaciones y pensiones de enero según la terminación del DNI y el tipo de haber:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos (hasta cierto tope)

Según terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

Organizados en grupos según DNI:

DNI terminados en 0 y 1: desde 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: desde 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: desde 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: desde 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: desde 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

Para pensiones no contributivas también hay cronograma por DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares

El pago de la AUH y Asignaciones Familiares en enero 2026 sigue un calendario escalonado por terminación de DNI:

DNI terminados en 0: 9 de enero

9 de enero DNI terminados en 1: 12 de enero

12 de enero DNI terminados en 2: 13 de enero

13 de enero DNI terminados en 3: 14 de enero

14 de enero DNI terminados en 4: 15 de enero

15 de enero DNI terminados en 5: 16 de enero

16 de enero DNI terminados en 6: 19 de enero

19 de enero DNI terminados en 7: 20 de enero

20 de enero DNI terminados en 8: 21 de enero

21 de enero DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

Según el calendario, la Asignación por Embarazo comienza en:

DNI terminados en 0: 12de enero

12de enero DNI terminados en 1: 13 de enero

13 de enero DNI terminados en 2: 14 de enero

14 de enero DNI terminados en 3: 15 de enero

15 de enero DNI terminados en 4: 16 de enero

16 de enero DNI terminados en 5: 19 de enero

19 de enero DNI terminados en 6: 20 de enero

20 de enero DNI terminados en 7: 21 de enero

21 de enero DNI terminados en 8: 22 de enero

22 de enero DNI terminados en 9: 23 de enero

Cómo comprobar tu fecha exacta

Puedes verificar la fecha de cobro específica según tu CUIL y prestaciones ingresando a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social desde el sitio oficial.