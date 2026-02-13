Volver al Trabajo: cómo será la transformación al programa de Vouchers Educativos

El Ministerio de Capital Humano avanza con la implementación de nuevos vouchers educativos que reemplazarán al programa Volver al Trabajo, en el marco de una reforma que apunta a reconvertir los planes sociales en herramientas de capacitación laboral con salida concreta al empleo formal.

Volver al Trabajo se transforma en capacitación obligatoria

Desde la cartera que conduce el área social consideraron que el programa Fomentar Empleo no logró los resultados esperados en materia de inserción laboral. Por ese motivo, el Decreto 198/2024 dividió la iniciativa en dos líneas: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo, manteniendo para ambos un pago mensual de $78.000.

En el caso de Volver al Trabajo, los titulares debían realizar capacitaciones virtuales a través del Portal Empleo. En paralelo, continuó vigente Puente al Empleo, orientado a brindar incentivos a empresas que contraten beneficiarios de programas sociales.

A partir de este año, el esquema cambiará de rumbo. Actualmente se desarrollan pruebas piloto en el Centro de Formación Capital Humano, donde se dictan cursos en oficios como pintura domiciliaria e instalación de gas. Estas capacitaciones se llevan adelante en articulación con empresas como Sinteplast y Metrogas, junto al Estado.

Cómo funcionarán los vouchers educativos

El nuevo sistema permitirá que los titulares elijan entre distintos cursos habilitados por Capital Humano, de acuerdo con la oferta disponible. La modalidad combinará contenidos teóricos y prácticos y, en muchos casos, incluirá la provisión de materiales para la formación.

El Estado aportará la infraestructura necesaria, mientras que las empresas participarán en el dictado de clases y en la certificación de los cursos. Además de las capacitaciones ya iniciadas, se prevé sumar propuestas vinculadas a sectores estratégicos como energía, industria, construcción y servicios.

Para obtener el certificado, los beneficiarios deberán cumplir con un requisito central: alcanzar al menos un 70% de asistencia. Este porcentaje es obligatorio en las pruebas piloto actualmente en marcha.

Todavía no se informó cómo será el proceso de inscripción a los cursos ni si habrá un cupo limitado de vouchers educativos. También se confirmó que el pago mensual de $78.000 que abona la Anses finalizará en abril.