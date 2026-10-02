Tarjeta Alimentar: qué y cuánto vas a cobrar en octubre

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en octubre de 2026

La Tarjeta Alimentar forma parte del Programa Argentina Contra el Hambre, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y tiene como objetivo reforzar los ingresos destinados a la compra de alimentos.

En octubre, los montos se mantienen sin cambios debido a que no se actualizan mediante la movilidad:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

El beneficio se otorga de manera automática a partir del intercambio de información entre Capital Humano y la Anses. Por este motivo, las familias alcanzadas no deben completar ningún formulario para solicitarlo.

La Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo. También pueden recibirla las titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos que tengan menores o hijos con discapacidad a cargo.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra

En octubre, la AUH es de $156.588. Para la mayoría de las familias, Anses retiene el 20% de la prestación, por lo que el pago mensual directo es de $125.270,40 por hijo.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los montos quedan de la siguiente manera:

Un hijo: $125.270,40 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $197.520,40 .

$125.270,40 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = . Dos hijos: $250.540,80 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $363.839,80 .

$250.540,80 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = . Tres hijos: $375.811,20 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $525.236,20.

Además, las familias con niños de hasta 3 años pueden recibir $59.063 adicionales por el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Calendario de AUH en octubre

Jueves 8: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Viernes 9: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Martes 13: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Miércoles 14: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Jueves 15: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Viernes 16: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Lunes 19: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Martes 20: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Miércoles 21: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Jueves 22: DNI terminados en 9.

Asignación por Embarazo: cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar

La Asignación por Embarazo también quedó en $156.588 en octubre. Con la retención del 20%, el pago directo es de $125.270,40.

A este importe se pueden sumar $72.250 de Tarjeta Alimentar y $59.063 del Complemento Leche 1000 Días, por lo que el total alcanza $256.583,40.

Calendario de Asignación por Embarazo

Viernes 9: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. Martes 13: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. Miércoles 14: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Jueves 15: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Viernes 16: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Lunes 19: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Martes 20: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Miércoles 21: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Jueves 22: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Viernes 23: DNI terminados en 9.

PNC para madres de siete hijos: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar

En octubre, la PNC para madres de siete hijos es de $435.748,51. A este monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, cuya continuidad fue establecida para octubre.

De esta manera, los montos con Tarjeta Alimentar son:

Un hijo: $435.748,51 + $70.000 + $72.250 = $577.998,51 .

$435.748,51 + $70.000 + $72.250 = . Dos hijos: $435.748,51 + $70.000 + $113.299 = $619.047,51 .

$435.748,51 + $70.000 + $113.299 = . Tres o más hijos: $435.748,51 + $70.000 + $149.425 = $655.173,51.

Calendario de PNC

Jueves 8: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Viernes 9: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Martes 13: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Miércoles 14: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Jueves 15: DNI terminados en 8 y 9.

Cuándo se pueden consultar las liquidaciones de octubre

Las liquidaciones de octubre estarán disponibles desde el jueves 8 a través de Mi Anses.

Para consultar el detalle del pago, los beneficiarios deberán ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.