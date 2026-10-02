Tarjeta Alimentar: qué y cuánto vas a cobrar en octubre

La Anses comienza a pagar la Tarjeta Alimentar de octubre desde el jueves 8. Los montos llegan hasta $149.425 y se acreditan de manera automática junto con la AUH, la Asignación por Embarazo y algunas PNC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar la Tarjeta Alimentar de octubre desde el jueves 8. Los montos no se modifican y llegan hasta $149.425 para familias con tres o más hijos. El beneficio se acredita de manera automática junto con determinadas prestaciones.