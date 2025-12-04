Tarjeta Alimentar: ¿cuánto y cuándo vas a cobrar en diciembre de 2025?

En el último mes del año, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo continuarán recibiendo la prestación alimentaria con los mismos importes, los cuales se encuentran congelados desde hace años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pagos de la Tarjeta Alimentar correspondiente a diciembre de 2025. Este programa, administrado por el Ministerio de Capital Humano, busca garantizar el acceso a alimentos esenciales para familias en situación de vulnerabilidad de todo el país.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar?

El beneficio se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites previos. Pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

Mujeres embarazadas desde la semana 12 que cobran la Asignación por Embarazo .

Madres de siete hijos que perciben Pensiones No Contributivas (PNC) y tienen hijos menores o con discapacidad a cargo.

Tarjeta Alimentar: montos de diciembre 2025

Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin modificaciones:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

AUH: cuánto se cobra y cuándo en diciembre

En diciembre, los titulares de AUH con un hijo recibirán $150.243,60, suma que incluye:

$97.993,60 de la prestación (con el 20% retenido ya descontado).

$52.250 por la Tarjeta Alimentar.

Cronograma de pagos según DNI:

0: 09/12

1: 10/12

2: 11/12

3: 12/12

4: 15/12

5: 16/12

6: 17/12

7: 18/12

8: 19/12

9: 22/12

Madres de siete hijos con PNC

Las titulares de Pensiones No Contributivas recibirán $633.569,38 por cada hijo menor o con discapacidad. El monto se compone de:

$340.379,59 de haber previsional

$170.439,79 de aguinaldo

$70.000 de bono extraordinario (Decreto 848/2025)

$52.250 por Tarjeta Alimentar

Fechas de pago:

DNI 0 y 1: 09/12

DNI 2 y 3: 10/12

DNI 4 y 5: 11/12

DNI 6, 7, 8 y 9: 12/12

Asignación por Embarazo: montos y calendario

Las personas gestantes percibirán un total de $196.442,60, integrado por:

$97.993,60 de la prestación

$52.250 de Tarjeta Alimentar

$46.199 del Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Pagos por DNI:

0: 10/12

1: 11/12

2: 12/12

3: 15/12

4: 16/12

5: 17/12

6: 18/12

7: 19/12

8: 22/12

9: 23/12

Cómo consultar los pagos en Mi Anses

Desde el martes 9 de diciembre, los beneficiarios podrán verificar sus liquidaciones ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijos” → “Mis asignaciones”, podrán ver el detalle del cobro de la Tarjeta Alimentar, así como otros beneficios vinculados.