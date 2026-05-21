Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento en junio de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,58% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en junio de 2026. Con esta actualización, también impactarán los montos que reciben las familias beneficiarias de la Tarjeta Alimentar, cuyo valor fue ajustado recientemente por el Ministerio de Capital Humano.

De esta manera, miles de hogares se preguntan cuánto dinero cobrarán el próximo mes, según la cantidad de hijos y si reciben otros complementos.

¿De cuánto será la AUH en junio de 2026?

El incremento se aplica en base a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con el aumento, la AUH pasará a ser de $144.932 por hijo. Sin embargo, la mayoría de las familias no recibe el total del beneficio porque Anses retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles sanitarios y escolaridad.

Así quedarán los valores:

Monto total por hijo: $144.932.

$144.932. Pago directo del 80%: $115.945,60.

$115.945,60. Monto retenido del 20%: $28.986,40.

En tanto, la AUH por discapacidad subirá a $471.915, aunque el pago directo tras la retención será de $377.532.

¿Cuánto vas a cobrar con Tarjeta Alimentar en junio?

La Tarjeta Alimentar también tuvo una actualización este mes mediante la Resolución 161/2026. Los nuevos montos serán:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Con estos valores, el total que pagará Anses en junio quedará de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo

$188.195,60

($115.945,60 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar)

Familias con 2 hijos

$345.190,20

($231.891,20 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar)

Familias con 3 hijos

$497.261,80

($347.836,80 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar)

Familias con 4 hijos

$613.207,40

($463.782,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar)

Familias con 5 hijos

$729.153

($579.728 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar)

Familias con 6 hijos

$845.098,60

($695.673,60 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar)

Complemento Leche: cuánto se suma

Las familias con hijos de hasta 3 años también perciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un extra destinado a garantizar la alimentación durante la primera infancia.

En esos casos, Anses pagará $242.860,60 a una familia con un hijo menor de 3 años si se mantiene la retención del 20% de la AUH.

¿Quiénes cobran el 100% de la AUH?

Desde la implementación del sistema de verificación automática de controles sanitarios, algunas familias ya reciben el 100% de la AUH sin retenciones.

Esto ocurre cuando Anses y el Ministerio de Salud validan automáticamente los controles médicos y el calendario de vacunación de niños de hasta 4 años inclusive.

Por ejemplo: