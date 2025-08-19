Tarjeta Alimentar: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en septiembre?

Con el aumento del 1,9% en el haber mensual, la AUH alcanza nuevos valores en septiembre, mientras la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin cambios.

En septiembre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 1,9% en el haber mensual, conforme a la fórmula de movilidad previsional basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Sin embargo, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes desde principios de año, consolidándose como un refuerzo clave para el acceso a la alimentación.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre?

El beneficio alimentario, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social, sigue sin actualización este mes:

Hijos a cargo Tarjeta Alimentar 1 hijo $52.250 2 hijos $81.936 3 o más hijos $108.062

AUH: ¿Cuánto paga el complemento Leche del Plan de los Mil Días?

Continúa vigente para niños de hasta tres años. En septiembre, el monto asciende a $40.000 y se deposita automáticamente junto con la AUH.

Libreta AUH: ¿quiénes cobran la retención del 20%?

La AUH incluye una retención mensual del 20%, recuperable al presentar la Libreta de controles de salud y educación antes del 31 de diciembre. El reintegro se acredita dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total en septiembre?

Hijos a cargo Haber AUH Tarjeta Alimentar Total mensual 1 hijo $92.065 $52.250 $144.315 2 hijos $184.130 $81.936 $266.066 3 hijos $276.195 $108.062 $384.257

AUH: ¿cuándo vas a cobrar la AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

Los pagos se acreditan en la misma cuenta bancaria, según la terminación del DNI: